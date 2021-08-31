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    HDP’li Selahattin Demirtaş’tan ‘yangın’ provokasyonu! Devleti hedef aldı…

    HDP’nin terörden tutuklu Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Tunceli’deki Orman yangınları üzerinden devleti suçladı. Demirtaş’a yanıt İçişleri Bakanlığı’ndan geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy terör örgütlerinin yaktığı yangına devletin müdahale ettiğini belirterek, “Selahattin Demirtaş her zaman olduğu gibi devleti suçlar, teröristleri korur” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AHaber
    Demirtaş’tan yangın provokasyonu!

    CHP ve İYİ Parti'nin açık destek verdiği HDP'nin terör suçlarından tutuklu Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yine provokasyona soyundu.

    PKK'yı 'halk hareketi' olarak tanımladığını ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmek istediğini ifade eden Demirtaş yine devleti hedef aldı.

    YANGINLAR ÜZERİNDEN DEVLETİ HEDEF ALDI
    Tunceli'de meydana gelen orman yangınlarından devleti sorumlu tutan Demiraş sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken açıklamalar yaptı.

    Yangınların bilinçli bir şekilde çıkarıldığını iddia eden Demirtaş, "38'de Dersim neden bombalandıysa ormanlar da aynı gerekçeyle yakılıyor." İfadeleriyle skandala imza attı.

    Demirtaş şu skandal ifadeleri kullandı:

    Dersim'deki orman yangınlarının söndürülmemesinin nedeni yetersizlik değildir. O bölgedeki ormanların çoğu bilinçli olarak yakılır ve kimsenin de müdahale etmesine izin verilmez. On yıllardır sürdürülen bilinçli ve resmi bir politikadır bu.

    Bu gerçeği herkes bilir ama ne yazık ki kimse söylemeye cesaret edemez. 38'de Dersim neden bombalandıysa ormanlar da aynı gerekçeyle yakılıyor.

    "DEMİRTAŞ DEVLETİ SUÇLARI TERÖRİSTLERİ KORUR"
    Demirtaş'a yanıt İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy PKK gerçeğini hatılatarak, "Tunceli'de müdahale edilmeyen ya da sürekli devam eden bir orman yangını yoktur. Güvenlik güçlerimizden kaçan teröristlerin yaktığı, devletin de müdahale ederek söndürdüğü yangınlar olmuştur. Ama Selahattin Demirtaş her zaman olduğu gibi devleti suçlar, teröristleri korur…" ifadelerini kullandı.
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