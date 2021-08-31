HDP’li Selahattin Demirtaş’tan ‘yangın’ provokasyonu! Devleti hedef aldı…

Demirtaş şu skandal ifadeleri kullandı:

Dersim'deki orman yangınlarının söndürülmemesinin nedeni yetersizlik değildir. O bölgedeki ormanların çoğu bilinçli olarak yakılır ve kimsenin de müdahale etmesine izin verilmez. On yıllardır sürdürülen bilinçli ve resmi bir politikadır bu.

Bu gerçeği herkes bilir ama ne yazık ki kimse söylemeye cesaret edemez. 38'de Dersim neden bombalandıysa ormanlar da aynı gerekçeyle yakılıyor.

"DEMİRTAŞ DEVLETİ SUÇLARI TERÖRİSTLERİ KORUR"

Demirtaş'a yanıt İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy PKK gerçeğini hatılatarak, "Tunceli'de müdahale edilmeyen ya da sürekli devam eden bir orman yangını yoktur. Güvenlik güçlerimizden kaçan teröristlerin yaktığı, devletin de müdahale ederek söndürdüğü yangınlar olmuştur. Ama Selahattin Demirtaş her zaman olduğu gibi devleti suçlar, teröristleri korur…" ifadelerini kullandı.