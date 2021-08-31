Eski Afganistan Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar: Hamid Karzai Havalimanı için en güvenilir ülke Türkiye'dir

Afganistan'da talibanın kilit noktaları ele geçirmesinin ardından ülkede kaos süreci devam ediyor. Afganistan'ın önemli isimlerinden ve eski başkakan Gülbeddin Hikmetyar, Afganistan'da bulunan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali'ye ve A Haber'e özel röportaj verdi.

Hikmetyar'ın açıklamaları şu şekilde:

Sayın Hikmetyar, öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bugün önemli bir gün. Bugün Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilişinin ilk günü ve Taliban bugün bir açıklama yaptı; bugünü bir bağımsızlık günü olarak görüyorlar. Siz Afganistan'ın Amerikan askerinin olmadığı ilk gününü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bismillahirrahmanirrahîm. Bizim için çok önemli bir gün. Rus Sovyet'lerin çıktığı güne benziyor ve aynı zamanda Britanya birliklerinin çıktığı ilk güne benziyor. O yüzden bizim için çok önemli ve büyük bir gün.

Öncelikle, Afganistan stratejik konumu dolayısıyla çok önemli bir konumda yer alıyor. Bu nedenle önce Britanya birlikleri, daha sonra Sovyetler Birliği ve yeni olarak da NATO birlikleri Afganistan'da kendi güçlerini denediler ve gittiler. Bu şu anlama gelmiyor; şu anda Afganistan'da tamamen huzursuzluk yok diyemeyiz, çünkü sadece yabancı güçler Afganistan'dan çekildiler. Bundan sonra, gerçek manada bağımsız ve savaşlardan arındırılmış bir Afganistan olması için kat edilecek bir sürü zaman var.

NATO'nun buradaki savaşı, Rus Sovyet'lerin buradaki savaşının bir uzantısıydı. Şöyle de diyebiliriz; NATO çekildikten sonra Afganistan'da artık savaşılması için bir neden kalmadı. Afganistan'da devam eden savaş dayatılmış bir savaştı. Onlar çekilince, bu savaş nedenleri de ortadan kalkmış oldu. Aynı zamanda, kendilerinin kuklası olduğu eski yönetim içerisinde kahramanlaştırılmış ve ayrı bir yeri olan kişiler vardı. Çekilme ile beraber onları da yanlarında götürmüş oldular. Afganistan artık gerçek manada bağımsız bir ülke olma yolunda ilerliyor.

Taliban değiştiğini söylüyor, 20 sene önceki Taliban olmadıklarını söylüyorlar. Taliban ülkeyi nasıl değiştirecek? Diğer grupların akıbeti ne olacak? Siz burada bir üne sahipsiniz, her zaman Afganistan'daydınız, ülkeyi koruyordunuz. Hareketiniz Afganistan'ın geleceğini nasıl etkileyecek? Taliban ile ilişkileriniz nasıl olacak?

Taliban ve bizim aramızda çok iyi ilişkiler var. Taliban eski Taliban değil, çok büyük bir değişiklik var. Taliban yöneticileriyle görüşmelerimizde de bunu yakından görebiliyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum; Taliban yöneticilerinin bizimle görüşmelerinde kapsayıcı bir hükümet kurmak istediklerini dile getirdiler. Biz de onlara destek veriyoruz ve destek de vereceğiz. Bizim tek amacımız güçlü bir hükümetin ortaya çıkması. Bir hükümet güçlü olmazsa zaten hükümet olamaz. Eski zamanlarda da böyle devam etmiştir. Koalisyonlarla ayrı ayrı hak ayırmak doğru bir şey değil. Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet taraftarıyız, koalisyonlu bir hükümet taraftarı değiliz.

Eğer hükümete dahil olmanız istenirse kabul eder misiniz?

Evet. Taliban'ın da böyle bir isteği vardı, bize söylediler. Biz de hazırız. Özellikle dış güvenlik tehditleri açısından bir hükümet kurulması konusunda Taliban bize teklifte bulundu. Biz de hazırız.

Türkiye-Afganistan ilişkileri hakkında olacak. Zaten Türkiye'ye aşinasınız. Gelecekteki Afganistan-Türkiye bağlarını nasıl görüyorsunuz?

Taliban birçok kez Türkiye'den Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı işletmesini istemişti. Eğer Türkiye havaalanı işletmesini devralırsa gelecekte iki ülke arasındaki bağlar nasıl şekillenecek?

Afganistan havalimanının güvenliğinin sağlanması ve işletilmesi konusunda Taliban'la da görüştük. Çünkü yurtdışından yabancı ülkelerden büyükelçilerin rahatça gelip çalışabilmesi için havalimanının güvenli olması gerekiyor. O güvenliği sağlamak için Afganistan'ın kapasitesi yoktur. Bu nedenle, dış bir ülkenin desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda en iyi ve güvenilir ülke de Türkiye'dir. Biz bunu Taliban'a da ilettik. Türkiye ve Afganistan arasındaki ilişkiler yüzyıllar öncesine dayanıyor.

Aslında bir soru değil. Türk halkına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onlara bir mesajınız var mı?

Türkiye tarihi boyunca eşsiz bir Cumhurbaşkanına, Erdoğan'a sahip oldu.Kısa süre içerisinde Türkiye'de yaptığı işler, belkide tarih boyunca Türkiye'de yapılmamış işler.O nedenle Türk halkından onu sevenlerden hem Türkiye'nin siyaseti konusunda hem de dış ilişkiler konusunda onu desteklemeklerini istiyorum.