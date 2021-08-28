CHP'nin kirli ajansı yalanlardan sonra şimdi de hırsızlığa soyundu! Hem video hem de sloganları çalıntı çıktı...

ÇALINTI VİDEOYA KENDİ LOGOLARINI ATMIŞLAR

CHP o reklamı alarak kendi videosuymuş gibi servis etti. Reklamdaki çocuğun babası ve tuttuğu takıma olan sevgisini anlattığı yerleri keserek sanki parti için söylüyormuş gibi montajlamış. Devamına Genel Başkan Kemal Kılıdaroğlu'nun fotoğraflarını yerleştirmiş.CHP çalıntı videoya kendi logosunu da yerleştirmiş.