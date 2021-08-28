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    • 28.08.2021 18:04
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    CHP'nin kirli ajansı yalanlardan sonra şimdi de hırsızlığa soyundu! Hem video hem de sloganları çalıntı çıktı...

    CHP'nin kirli yalanlarının servis edildiği, yanlış algılar ve yönlendirmelerle kara propaganda faaliyetlerinin yürütüldüğü 'ajans'ı şimdi de hırsızlığa soyundu... Kemal Kılıçdaroğlu adına hazırlanan "Sevgi; bazıları için 17 harflidir.." başlıklı video ve slogan çalıntı çıktı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP yine alay konusu olurken "Beceriksiz ajans yalanlardan sonra şimdi de hırsızlık peşine düşmüş" yorumlarını da berbaerinde getirdi.

    CHP’nin ajansı hırsızlığa soyundu!

    CHP Gençlik Kolları tarafından kendi logolarını kullanarak yayınladıkları "Sevgi; bazıları için 17 harflidir.." başlıklı video çalıntı çıktı. Yıllar önce çekilen bir reklam filminden görüntünün çalındığı video CHP logosuyla servis edildi.

    Söz konusu reklam, Digiturk'ün 9 yıl önce hazırladığı Samsunspor konulu çalışmasından Digiturk tarafından Lig TV tanıtımı olarak çekilen film bir baba ile oğlunun futbol sevgisini anlatıyor. Lig TV'nin o reklamda kullandığı slogan ''Aşk 6 harflidir''

    ÇALINTI VİDEOYA KENDİ LOGOLARINI ATMIŞLAR
    CHP o reklamı alarak kendi videosuymuş gibi servis etti. Reklamdaki çocuğun babası ve tuttuğu takıma olan sevgisini anlattığı yerleri keserek sanki parti için söylüyormuş gibi montajlamış. Devamına Genel Başkan Kemal Kılıdaroğlu'nun fotoğraflarını yerleştirmiş.CHP çalıntı videoya kendi logosunu da yerleştirmiş.



    SLOGANI DA ÇALMIŞLAR
    CHP'nin çaldığı sadece görüntü değil. Reklam filminin 'Aşk 6 harflidir' olan sloganı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adına atıf yapılarak 'Sevgi bazıları için 17 harflidir' şeklinde değiştirilmiş. Paylaşıma bir de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu etiketlenmiş.

    CHP Gençlik Kolları'nın Kılıçdaroğlu'nu gençlere şirin göstermek için sosyal medya hesabından paylaştığı videonun 9 yıl önce yayınlanan DigiTürk reklamından alındığı ortaya çıktı.

        ÇALINTI VİDEO ALAY KONUSU OLDU
        CHP'nin Dİgiturk reklamını çalarak kendi reklamı gibi yayınlaması alay konusu oldu. Sosyal medyada paylaşıma yapılan yüzlerce yorumda CHP'de siyasetin dilini belirleyen ajansa gönderme yapıldı.



        "CHP'NİN REKLAM FİLMİNDE OYNAYACAK GENÇ BULAMADINIZ MI?"
        Daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabında kullandığı Stok görsellerle yapılan kapak fotoğrafı alay konusu olmuş sosyal medyada 'Kendi iradesiyle CHP'nin reklam filminde oynayacak genç bulamadınız mı' şeklinde yoğun eleştiri yağmurunu tutulmuştu.



        STOK ÇOCUK GÖRSELİYLE "REFERANDUMA HAYIR" FOTOĞRAFI
        CHP referandum sürecinde 'Hayır' reklam kampanyasının yüzü olarak kullandığı kız çocuğu fotoğrafının Shutterstock sitesinden 49 dolara satın alınıp kullanılması da tepki çekmişti.

        CHP Gençlik Kolları yayınladığı reklam filmiyle alay konusu oldu.
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        Haberler Güncel CHP'nin kirli ajansı yalanlardan sonra şimdi de hırsızlığa soyundu! Hem video hem de sloganları çalıntı çıktı...
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