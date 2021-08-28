CHP'nin kirli ajansı yalanlardan sonra şimdi de hırsızlığa soyundu! Hem video hem de sloganları çalıntı çıktı...

CHP Gençlik Kolları tarafından kendi logolarını kullanarak yayınladıkları "Sevgi; bazıları için 17 harflidir.." başlıklı video çalıntı çıktı. Yıllar önce çekilen bir reklam filminden görüntünün çalındığı video CHP logosuyla servis edildi.Söz konusu reklam, Digiturk'ün 9 yıl önce hazırladığı Samsunspor konulu çalışmasından Digiturk tarafından Lig TV tanıtımı olarak çekilen film bir baba ile oğlunun futbol sevgisini anlatıyor. Lig TV'nin o reklamda kullandığı slogan ''Aşk 6 harflidir''
ÇALINTI VİDEOYA KENDİ LOGOLARINI ATMIŞLAR
CHP o reklamı alarak kendi videosuymuş gibi servis etti. Reklamdaki çocuğun babası ve tuttuğu takıma olan sevgisini anlattığı yerleri keserek sanki parti için söylüyormuş gibi montajlamış. Devamına Genel Başkan Kemal Kılıdaroğlu'nun fotoğraflarını yerleştirmiş.CHP çalıntı videoya kendi logosunu da yerleştirmiş.
SLOGANI DA ÇALMIŞLAR
CHP'nin çaldığı sadece görüntü değil. Reklam filminin 'Aşk 6 harflidir' olan sloganı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adına atıf yapılarak 'Sevgi bazıları için 17 harflidir' şeklinde değiştirilmiş. Paylaşıma bir de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu etiketlenmiş.
CHP Gençlik Kolları'nın Kılıçdaroğlu'nu gençlere şirin göstermek için sosyal medya hesabından paylaştığı videonun 9 yıl önce yayınlanan DigiTürk reklamından alındığı ortaya çıktı.