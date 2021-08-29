CHP Gençlik Kolları'nın çalıntı reklam filminde yer alan vatandaşlardan sert tepki: Bizleri alet etmeyin

CHP'nin gençlere hitap etmek için izlediği yollar ve kullandığı malzemeler olay ve alay konusu olmaya devam ediyor. CHP Gençlik Kolları tarafından kendi logolarını kullanarak yayınladıkları "Sevgi; bazıları için 17 harflidir.." başlıklı video çalıntı çıktı. Yıllar önce çekilen bir reklam filminden görüntünün çalındığı video CHP logosuyla servis edildi.

VİDEOYU DA SLOGANI DA ÇALMIŞLAR

Söz konusu reklam, Digiturk'ün 9 yıl önce hazırladığı Samsunspor konulu çalışmasından Dgiturk tarafından Lig TV tanıtımı olarak çekilen film bir baba ile oğlunun futbol sevgisini anlatıyor. Lig TV'nin o reklamda kullandığı slogan ''Aşk 6 harflidir''