İstanbul’un pilot kentsel dönüşüm bölgesi Fikirtepe’de yarım kalan projelerde inşaat çalışmaları başladı

RİSKLİ EVLER TAHLİYE EDİLECEK

Bölgede yeni projelere başlanılması için riskli evlerin tahliye edilmesi gerekiyor. Bakanlık yetkilileri mayıs ayında yaklaşık 6 bin ev ve işyerine tahliye tebligatı yollamıştı. Vatandaşa tahliye için verilen süre 1 Ekim'de dolacak. Yeni Fikirtepe projesi kapsamında evini tahliye eden ya da edecek olanlara her ay kira yardımı yapılacak. İstanbul'da dönüşüm projeleri için belirlenen aylık kira yardımı, 1.150 lira iken bu Fikirtepe bölgesi için 1.500 lira olarak belirlendi. Projelerde vatandaşla paylaşım oranı ise yüzde 50 oldu. Örneğin arsa sahibine ait 40 metrekare arsa varsa, emsal inşaat alanı hakkı 160 metrekare oluyor. (40 m2 x 4 emsal) Paylaşım sonrası vatandaşa yüzde 50'ye denk gelen 80 metrekare bağımsız birim düşüyor.