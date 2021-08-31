İstanbul’un pilot kentsel dönüşüm bölgesi Fikirtepe’de yarım kalan projelerde inşaat çalışmaları başladı

İstanbul'da kentsel dönüşümün en zor ilerlediği bölge olarak bilinen Fikirtepe'de sorunlar çözüldü, projelerde çalışmalar başladı. Bazı müteahhitlerin inşaatları yarım bırakması ile binlerce ailenin mağdur olduğu bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girmiş, Bakan Murat Kurum "Projeleri biz tamamlayacağız" demişti. İşte bu projelerde bakanlık iştiraki Emlak Konut GYO eliyle ilk kazma vuruldu.
8 MİLYAR TL YATIRIM! 4 YILDA TESLİM EDİLECEK
60 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren, 8 milyar lira değerindeki 'Yeni Fikirtepe' projesinde ihale sürecini Emlak Konut GYO yürütüyor. Bölgede ihalesi tamamlanan ve ruhsatı alınan alanlarda inşaat çalışmaları başladı. 'Yeni Fikirtepe' projesinde konutların hak sahiplerine etaplar haline 4 yılda teslim edileceği açıklandı.
YEŞİL ALAN ARTTI
Yapılan yeni planla toplam yeşil alan miktarı yüzde 70 arttırıldı. Her bir yapı adası için ayrı ayrı değil, tüm bölge için bütüncül yaklaşımla geniş park, yeşil alan yapılmasının önü açıldı. Böylece 'Yeni Fikirtepe' projesinde kesintisiz yeşil koridorlar, kesişim noktalarında ise geniş park ve sosyal donatıların yer alması sağlandı. Bu kapsamda projenin bir önceki planında 101 bin 693 metrekare park alanı yer alırken, bu oran yapılaşma alanı değiştirilmeden yeni planda 173 bin 620 metrekareye çıkartıldı.