Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini mülteci çocuk tablosu önünde kabul etti

Büyük Taarruz'un 99'uncu yıldönümünde gündeme "Mülteci Çocuk" tablosu damga vurdu. Bu özel eser Külliye'deki kabul salonunun baş köşesine konuldu.

2016'daki Dünya İnsani Zirvesi için yapılan tablonun içeriği mesaj doluydu: Bağımsız Türkiye'nin kapısı her zaman zorda kalan, zulme uğrayan insanlara açık...

İSTANBUL'DAKİ ZİRVE İÇİN YAPILMIŞTI

Tablo, 5 yıl önce farklı ülkelerde yaşayan sanatçılar tarafından resmedildi. İstanbul'da 23- 24 Mayıs 2016 tarihlerinde Dünya İnsani Zirvesi'nde sergilendi. Zirvenin kapanışında Başkan Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon mesaj dolu bu tabloyu imzalamıştı.

EMANETİN EMİN ELLERDE

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı bütün yurtta ve KKTC'de törenlerle kutlandı Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Aziz Atatürk; bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir. Ruhun şad olsun" mesajını yazdı. Ardından Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

PENTAGON KISKANACAK

Başkan Erdoğan, Etimesgut'ta yapılacak olan Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni karargah binasının temel atma töreninde konuştu. Ay-yıldız şeklinde olacak binanın, 19 Mayıs 2023'te hizmete gireceğini duyurdu. ABD'nin askeri karargahı Pentagon'u gölgede bırakacağı belirtilen TSK'nın yeni karargahı, tüm askeri yönetimi tek bir çatı altında toplayacak. Bir nükleer savaşta dahi içerisinde harekâtın yönetileceği bir harekat merkezi olacak.