Başkan Erdoğan Büyük Zafer'in 99. yılında Anıtkabir'de: "Türkiye Cumhuriyeti emin ellerde"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'daki yürüyüşün ardından Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir tören alanındaki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, "Türkiye'yi parlak bir geleceğe taşıyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ellerde" ifadelerini kullandı. Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.
30.08.2021 12:07
- Son Güncelleme: 30.08.2021 12:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Büyük Zafer'in 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
Başkan Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.