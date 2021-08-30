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30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu tüm yurtta! Herkes meydanlara akın etti

Türkiye Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünü tüm şehirlerde coşkuyla kutluyor. Türkiye'nin dört bir yanında, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenleniyor. İşte düzenlenen törenlerden çarpıcı görüntüler...

30.08.2021 14:11 - Son Güncelleme: 30.08.2021 14:31
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu tüm yurtta! Herkes meydanlara akın etti

Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandoların tören geçişi, renkli görüntülere sahne oldu, mavi bereliler caddede marşlar söyleyerek yürüdü.

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30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu tüm yurtta! Herkes meydanlara akın etti

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bolu'daki kutlamalar Anıtpark'ta başladı. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla kent meydanındaki törene geçildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu tüm yurtta! Herkes meydanlara akın etti

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, tören birlikleri ve vatandaşların bayramlarını kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu tüm yurtta! Herkes meydanlara akın etti

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Gençlik Merkezi Folklor ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu tüm yurtta! Herkes meydanlara akın etti

KOMANDOLARDAN TÖREN GEÇİŞİ
Törende, iç güvenlik harekatlarındaki üstün başarılarından dolayı Türkiye'nin çift sancaklı tek tugayı olan Bolu 2'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandoların geçişi ilgi gördü. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler, törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

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