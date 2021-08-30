30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu tüm yurtta! Herkes meydanlara akın etti

KOMANDOLARDAN TÖREN GEÇİŞİ

Törende, iç güvenlik harekatlarındaki üstün başarılarından dolayı Türkiye'nin çift sancaklı tek tugayı olan Bolu 2'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandoların geçişi ilgi gördü. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler, törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.