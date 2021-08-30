30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu tüm yurtta! Herkes meydanlara akın etti
Türkiye Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümünü tüm şehirlerde coşkuyla kutluyor. Türkiye'nin dört bir yanında, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenleniyor. İşte düzenlenen törenlerden çarpıcı görüntüler...
Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandoların tören geçişi, renkli görüntülere sahne oldu, mavi bereliler caddede marşlar söyleyerek yürüdü.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bolu'daki kutlamalar Anıtpark'ta başladı. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla kent meydanındaki törene geçildi.
KOMANDOLARDAN TÖREN GEÇİŞİ
Törende, iç güvenlik harekatlarındaki üstün başarılarından dolayı Türkiye'nin çift sancaklı tek tugayı olan Bolu 2'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki komandoların geçişi ilgi gördü. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler, törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.