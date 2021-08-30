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    • 31.08.2021 05:51
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    Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yeni atamalar

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yeni atamalar yer aldı. 2 albay ve 1 general bir üst rütbeye terfi etti.

    Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! Sahil Güvenlik Komutanlığı’na yeni atamalar

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yeni atamalar yer aldı. 2 albay ve 1 general bir üst rütbeye terfi etti.

    Buna göre, Sahil Güvenlik Komutanı olarak görev yapan Tuğamiral rütbesindeki Ahmet Kendir bir üst rütbe olan Tümamiralliğe terfi etti.

    Albay rütbesindeki Ege Deniz Bölge Komutanlığı görevini yürüten Serkan Tezel Tuğamiralliğe yükseldi.

    Yine mevcut rütbesi albay olan Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı görevini sürdüren Tayfun Paşaoğlu da Tuğamiral oldu.

    Albay Altay Çoğal ise 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

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