30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Tebrikler kabul esnasında arka planda bulunan resim ise dikkat çekti.
Resmin geçtiğimiz yıllarda Dünya İnsani Zirvesi'nin bulunduğu alanda çizilen 'mülteci çocuk' temalı olduğu öğrenildi.
DEVLET ERKANINDAN ANITKABİR'E ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Büyük Zafer'in 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
Başkan Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.