Son dakika: Başkan Erdoğan Büyük Zafer'in 99. yılında Anıtkabir'de





"TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMİN ELLERDE"

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

"Aziz Atatürk bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından büyük zaferin 99. yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zat-ı alinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayinde attığımız adımlarla milletimizin göz bebeği olan TSK'nın caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla cumhur ile cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir, ruhun şad olsun."