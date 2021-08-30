Son dakika: Başkan Erdoğan Büyük Zafer'in 99. yılında Anıtkabir'de

Anıtkabir'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar bulunuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de devlet erkanıyla birlikte Aslanlı Yol'da yürüdü.
Aslanlı Yol'daki yürüyüşün ardından Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir tören alanındaki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.
Başkan Erdoğan başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMİN ELLERDE"
Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. İşte Erdoğan'ın açıklamaları...
"Aziz Atatürk bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından büyük zaferin 99. yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zat-ı alinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayinde attığımız adımlarla milletimizin göz bebeği olan TSK'nın caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla cumhur ile cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir, ruhun şad olsun."