İstanbul'da ulaşım kabusu: Önce tramvay bozuldu sonra otobüsün kapısı düştü!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın siyasi arkadaşı olan CHP Milletvekili Karabat'ın, toplamda 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL'lik ihaleyi aldığı görüldü. Her gün onlarca otobüs, bakım ve onarımı gerekli ve yeterli bir şekilde yapılmadığı ihalenin teknik şartnamesine uyulmayarak orjinal parça yerine yan sanayi ürünleri kullanıldığı için bazı otobüsler yandı bazı otobüsler ise uyumsuzluktan dolayı yollarda kaldığı öne sürüldü.

KARABAT: İBB'DEN BÜYÜK İHALELER ALACAĞIM