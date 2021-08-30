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    • 30.08.2021 20:21
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.



    "BU TABLOYU ARTIK DEĞİŞTİRELİM"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz!" ifadelerini kullandı.

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                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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