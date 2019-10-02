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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 19:47

’nun sözleri yandaşı şarkıcıları zorda bırakıyor! “Yalakadan sanatçı olmaz”

’nun, Başkan Erdoğan’ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giden sanatçılar için sarf ettiği “Yalakadan sanatçı olmaz” sözleri yandaşı şarkıcıları zorda bırakmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ’ın CHP’li ve ’na övgüler yağdırmasının ardından bu seferde CHP yandaşı , ile görüşmesini dan paylaşarak övgüler yağdırdı. Kılıçdaroğlu’nun o sözü tekrar gündeme geldi. Yalakadan sanatçı olmaz!

Kılıçdaroğlu’nun sözleri CHP yandaşı şarkıcıları zorda bırakıyor!

Genel Başkanı 'nun, Başkan 'ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden sanatçılar için sarf ettiği "Yalakadan sanatçı olmaz" sözleri CHP yandaşı şarkıcıları zorda bırakmaya devam ediyor.

ÖNCE TARKAN SONRA GÖKHAN
Geçtiğimiz günlerde Harbiye konserine Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 'i davet eden ve övgüler yağdıran popçu , Kemal 'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" sözlerini akıllara getirmiş ve eleştirilerin hedefi olmuştu.

ÖZOĞUZ'DAN YAVAŞ'A ÖVGÜLER
Tarkan'ın ardından bu seferde aynı sözlerle eleştiri oklarını üzerine çekti. CHP'li ile görüşen ve Yavaş'ın görüşmeyi üzerinden paylaşması üzerine övgüler yağdıran Özoğuz akıllara Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" sözlerini getirdi.

"ORMANLARI PKK YAKTI" DEMEMEK İÇİN KIRK TAKLA ATMIŞTI
Çevreci geçinen Gökhan Özoğuz, orman yangınları bahanesiyle hükümeti hedef alırken yangınları çıkaran terör örgütü 'nın olayları üstlenmesine rağmen terör örgütünü eleştirmemişti.

15 TEMMUZ AFİŞLERİNİ HEDEF ALMIŞTI
darbe girişiminin yıldönümünde skandal bir paylaşım yapan Gökhan Özoğuz, kişisel Twitter hesabından, 15 Temmuz afişlerini hedef alan bir paylaşımda bulunmuştu.

Özoğuz, 15 Temmuz Destanı adı verilen afişlerdeki çizimlere tepki gösterirken, 'nın itibarının zedelendiği hezeyanını savunmuştu.

Gökhan Özoğuz, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum! Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor, Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba, diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" ifadelerini kullanmıştı.

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