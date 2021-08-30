Öğretmen seminerleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 seminer programı! Seminerler online mı, yüz yüze mi olacak?

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Seminerler online mı, yüz yüze mi olacak? Sorusu öğretmenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seminerlerin hangi tarihte yapılacağı hakkında açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinde bu yıl bazı değişiklikler yaptıklarını bildirdi. Peki, 2021 öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin de 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacağını hatırlatarak bu yılki programda bazı değişiklikler yaptıklarını bildirdi.
Bu seneki seminer haftasının içeriğini değiştirdiklerini belirten Özer, "Öğretmenlerimize yönelik bu yıl tamamen Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken tedbirler, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin korunması ve süreçlerin çok dikkatli şekilde yürütülmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda çok kapsamlı eğitim seminerleri hazırladık. Okul öncesi ve birinci sınıflar 1-3 Eylül'de okula başlayacağı için bu kademedeki öğretmenlerimize yönelik seminerleri 31 Ağustos'ta düzenleyeceğiz, 6 Eylül'de başlayacak diğer tüm kademelerdeki öğretmenlerimizin mesleki çalışma dönemi ise 1-3 Eylül'de gerçekleştirilecek." diye konuştu.
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
Bakan Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seminerlerin çevrimiçi yapılacağını belirtmişti.
1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?
Bu yılki takvimine göre 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar 31 Ağustos'ta başlayacak.