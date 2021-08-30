Delta sonrası koronavirüste yeni kabus: C.1.2

Dünya 2 yıldır koronavirüsün pençesinde. 4 milyonun üzerinde insanın hayatına mal olan virüs ise yeni mutasyonları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Son dönemde en çok Delta'nın adını duyduk. Zira söz konusu varyant dünya genelinde baskın tür haline gelmiş durumda. Ancak Güney Afrika'dan gelen bir haber virüsün mutasyona uğramaya devam ettiğini gözler önüne serdi.