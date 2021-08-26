CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çorum'da büyük tepki: "Çocuğuma dokunma hadi yürü, yürü"

Her fırsatta Türkiye'nin çıkarlarının karşısında yer alan, yalan ve yanlış yönlendirmelerden medet umarak sokakları karıştırma peşinde olan, Türkiye düşmanlarına ve terör örgütlerine selam çakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslar için gittiği Çorum'da hayatının şokunu yaşadı.

Sokaklarda dolaşıp ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, ailesine selam verdikten sonra küçük bir çocuğu sevmek isteyince annesinden büyük tepki gördü.