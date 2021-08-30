CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin Başkan Erdoğan’ın mesajı okunurken sırtını döndü

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken arkasını döndü.
30 Ağustos, tüm yurtta coşkuyla kutlanırken Kadıköy'deki kutlamalar Türkiye'nin gündemine oturdu. CHP Kadıköy ilçe başkanı Ali Narin'in gayri ahlaki hareketi sert bir şekilde kınandı.
Sabah'ın aktardığına göre törenlere katılan katılımcılar İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından aziz şehitler için dualarda bulundular. Törende Başkomutan sıfatıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesajı okunurken, CHP Kadıköy ilçe başkanı Ali Narin tören alanına sırtını döndü. Katılımcıların bazıları yaşanan anı fotoğraflayarak saygı ve ahlak dışı bu davranışı kınadı. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik terbiyesizliğin sahibi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in bu tavrı sosyal medyada hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk milletinin zafer haftası ve zafer bayramına yönelik yönelik bir saygısızlık olarak yorumlandı.
Yaşanan bu skandal duruma AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Fatih Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
İşte o açıklama:
KAYA: CHP İLÇE BAŞKANININ BU ÇİRKİN EYLEMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM