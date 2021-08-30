İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıflar için uyum haftası ne zaman, başladı mı?

İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okula uyum haftası ne zaman? Eylül ayına sayılı günler kala okulların ne zaman açılacağı sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. MEB tarafından yayınlanan takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı yani yarın başlayacak. Peki, İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okula uyum haftası ne zaman? İşte konu hakkında tüm detaylar!
1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?
Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.