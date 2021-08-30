İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıflar için uyum haftası ne zaman, başladı mı?

YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇ GÜN OLACAK?

Gelinen noktada corona virüsünün uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının görüldüğünü bildiren Özer, şu ifadeleri kullandı:

* Dolayısıyla hepimiz, corona virüsünün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır.

* Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için corona virüsüyle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız.

* Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz.

* Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek" ifadelerini kullandı.

UYUM HAFTASI HAKKINDA

Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.