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    • 30.08.2021 15:02
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    İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıflar için uyum haftası ne zaman, başladı mı?

    İlkokul 1. sınıflar ne zaman okuyla başlayacak? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılıyor. Eylül ayına sayılı günler kala okulların ne zaman açılacağı sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. MEB tarafından yayınlanan takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı yani yarın başlayacak. Peki, İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okula uyum haftası ne zaman? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

    İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okula uyum haftası ne zaman? Eylül ayına sayılı günler kala okulların ne zaman açılacağı sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. MEB tarafından yayınlanan takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı yani yarın başlayacak. Peki, İlkokul 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okula uyum haftası ne zaman? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

    Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

    Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

    Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

        YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇ GÜN OLACAK?

        Gelinen noktada corona virüsünün uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının görüldüğünü bildiren Özer, şu ifadeleri kullandı:

        * Dolayısıyla hepimiz, corona virüsünün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır.

        * Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için corona virüsüyle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız.

        * Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz.

        * Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek" ifadelerini kullandı.

        UYUM HAFTASI HAKKINDA

        Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

        Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
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