Meteorolojiden yurt genelinde sıcak hava uyarısı: Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Bugün öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.