Türkiye'deki etki ajanları tarafından hedef gösterilen Afgan sığınmacılar dışarı adım atamıyor: İşe gitmeye korkuyorum

Ama bir bakıyorsunuz aynı kişiler, daha sonra Taliban'dan canını kurtarmak için Afganistan'dan ayrılan kadınlar, gençler, çocuklar için "Buraya gelmesinler de nereye giderlerse gitsinler" diye ortalığı ayağa kaldırıyor.

Kafa karışıklığı mı, bencillik mi bilmiyorum ama vatandaşların medyada ve siyasette yoğun bir ırkçı propagandaya maruz kaldıkları kesin.

Ben de geçen gün, son olaylar nedeniyle nefret objesi haline gelen ancak hikâyeleri anlatılmayan mültecilerin neler yaşadıklarını anlamak üzere İstanbul'daki Afganistanlı Dernekler Birliği'ne gittim. Derneğin Zeytinburnu'ndaki binasında, her yaştan Afganistanlı sığınmacıyla konuştum, sohbet ettim.