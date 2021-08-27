Türkiye'deki etki ajanları tarafından hedef gösterilen Afgan sığınmacılar dışarı adım atamıyor: İşe gitmeye korkuyorum

Son günlerde, ülkemize sığınan Afganlar üzerinden gerilim yükseltiliyor. Başını Ümit Özdağ'ın çektiği siyasi görünümlü bazı isimler mülteci karşıtı provokasyonlar ve yanlış bilgiler sunarak ırkçıları tahrik ediyor.
Afgan sığınmacıların hedef gösterilmesi kendilerinde büyük korkuya neden oldu. Türkiye'deki Afgan sığınmacıları ziyaret eden Sabah yazarı Melih Altınok, "İstanbul'daki Afganlarla bir gün" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
İşte o yazı:
"Bir yandan Taliban'ın ne kadar korkunç olduğuna dair sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor.
Taliban, Kâbil'e girince ülkeden kaçmak için havalimanında yığılan Afganların, kadınların çaresizliğine ağıtlar yakılıyor.
Ama bir bakıyorsunuz aynı kişiler, daha sonra Taliban'dan canını kurtarmak için Afganistan'dan ayrılan kadınlar, gençler, çocuklar için "Buraya gelmesinler de nereye giderlerse gitsinler" diye ortalığı ayağa kaldırıyor.
Kafa karışıklığı mı, bencillik mi bilmiyorum ama vatandaşların medyada ve siyasette yoğun bir ırkçı propagandaya maruz kaldıkları kesin.
Ben de geçen gün, son olaylar nedeniyle nefret objesi haline gelen ancak hikâyeleri anlatılmayan mültecilerin neler yaşadıklarını anlamak üzere İstanbul'daki Afganistanlı Dernekler Birliği'ne gittim. Derneğin Zeytinburnu'ndaki binasında, her yaştan Afganistanlı sığınmacıyla konuştum, sohbet ettim.
Aralarında Türkmenler, Özbekler, Peştunlar da vardı ama dil hiç sorun olmadı. Zira her halleriyle "bize benzeyen" bu insanlar, Türkiye'ye geleli henüz bir ay olmayanlar bile şakır şakır Türkçe konuşuyor.
DIŞARIYA ÇIKMAYA, İŞE GİTMEYE ÇEKİNİYORUZ
Sohbetimize 10 yaşındaki kızı Asinad'la birlikte katılan bir Afgan baba, 20 gündür işe gidemediğini söylüyor.
"Caddelerde polis düzenli kontroller yapıyor. Dışarıya çıkmaya, işe gitmeye korkuyorum. Çalışma iznim yok, yakalanırsam deport merkezine götürülürüm. Kızım yalnız kalır. Başka kimsemiz yok. Her gün böyle bir olay duyuyoruz" diyor.
Biz konuşurken babasının telefonuyla oynayan Asinad'a, "Senin günlerin nasıl geçiyor" diyorum.
"Okula gitsem daha iyi" diyor.
Asinad, ilkokulu Türkiye'de okumuş. Ama ortaokula geçtiği için yasalar gereği kendisinden kimlik isteniyormuş. Bunca yıldır hâlâ alamadıkları için de eylülde okullar açılınca evde oturacakmış.