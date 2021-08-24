SON DAKİKA: Ümit Özdağ parti | Resmen açıkladı! İşte Ümit Özdağ'ın yeni partisinin adı ve logosu

Irkçı söylemleri ile tepki çeken ve son olarak İYİ Parti'den ihraç edilen Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, uzun süredir dillendirdiği partisini kurdu. Özdağ, partisinin adını ve logosunu da duyurdu.

SON DAKİKA! ÜMİT ÖZDAĞ PARTİSİNİN ADINI DUYURDU: ZAFER PARTİSİ

Twitter'dan açıklama yapan Özdağ şu ifadelerle Zafer Partisi'ni kurduğunu duyurdu "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..."