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    • 24.08.2021 11:22
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    SON DAKİKA: Ümit Özdağ parti | Resmen açıkladı! İşte Ümit Özdağ'ın yeni partisinin adı ve logosu

    Son dakika haberleri... MHP'de Genel Başkan Yardımcılığı yapan ardından Meral Akşener'le birlikte İYİ Parti'yi kuran ancak buradan da ihraç edilen Ümit Özdağ partisini kurdu. Irkçı söylemleri ile tepki çeken ve son olarak Kırşehir'de market sahibi Afgan genci hedef gösteren Özdağ, Zafer Partisi'ni kurduğunu duyurdu. Peki Ümit Özdağ'ın partisinin logosu ne? Detaylar haberimizde...

    Ümit Özdağ’ın partisinin adı ve logosu

    Irkçı söylemleri ile tepki çeken ve son olarak İYİ Parti'den ihraç edilen Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, uzun süredir dillendirdiği partisini kurdu. Özdağ, partisinin adını ve logosunu da duyurdu.

    SON DAKİKA! ÜMİT ÖZDAĞ PARTİSİNİN ADINI DUYURDU: ZAFER PARTİSİ
    Twitter'dan açıklama yapan Özdağ şu ifadelerle Zafer Partisi'ni kurduğunu duyurdu "Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..."

    ÜMİT ÖZDAĞ'IN PARTİSİNİN LOGOSU
    Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'nin logosu ise kırmızı zemin üzerine meşale tutan beyaz el. Meşalenin alevleri içinde ise ay-yıldız yer alıyor.

    AFGAN GENCİ HEDEF GÖSTERDİ
    Türkiye'de son günlerde yapılan mülteci karşıtı söylemler artarak devam ediyor.

    Özellikle CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilere suyu 10 kat zamlı verme isteğinden sonra başlayan mülteci karşıtlığı, hedef göstermeye dönüştü.



        CHP'Lİ TANJU ÖZCAN'I TEBRİK ETMİŞTİ
        İYİ Parti'den istifa ettikten sonra bağımsız statüsüne düşen İstanbul Milletvekili ve 'Ayyıldız Hareketi'nin lideri Ümit Özdağ, düşünceleriyle bağdaşan Özcan'ı tebrik etmişti.



        AFGAN MARKET SAHİBİNİ HEDEF GÖSTERDİ
        Mülteci karşıtı tavırlarına sürdüren Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Afganistanlı bir market sahibini hedef gösterdi.

        Kırşehir'de bulunan bir market dükkanının fotoğrafına yer veren Özdağ, "Kırşehir merkezde Afgan Market-Sahibi Afganistanlı bir genç" ifadelerini kullandı.



        Paylaşımı tepki çeken Özdağ, sığınmacılara yönelik saldırı olursa sorumluluk kabul etmediğini açıkladı.
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