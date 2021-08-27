YÖK Atlas DGS tercih robotu 2021! DGS taban- tavan puanları başarı sıralamaları! Bölümlere göre DGS puanları nasıl?

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercih işlemlerini yaparken ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzdan destek alacak. Yayınlanan kılavuzda öğrencilerin dikey geçiş yapabilecekleri üniversitelerin kontenjanları, başarı sıralamaları, tercih tarihleri gibi bilgiler yer alacak. Adayların en fazla 30 tercih hakkı bulunurken, geçiş yapılmak istenen lisans programları istek sırasına göre listelenecek.

DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE PUAN VE TERCİHLER ESAS ALINACAK!

DGS yerleştirme işlemlerinde en belirleyici rolü puan üstlenecek. Yerleştirme işlemleri DGS puanları, tercih sıralaması ve üniversitelerin kontenjanları dikkate alınarak bilgisayarla gerçekleştirilecek Örneğin bir aday T programını birinci tercihinde diğer bir aday ise dördüncü tercihinde göstermiş olsun.

Dördüncü tercihte T programını gösteren aday ilk üç tercihine yerleştirilmemiş ve puanı diğer adaya göre yüksekse T programına yerleştirilecek. Aynı programı tercih eden adayların DGS puanlarının eşit olması durumunda, standart puanı yüksek olan, eşitlik sürdüğü takdirde ise ÖBP (ön lisans başarı puanı) yüksek olan eşitliğin sürmesinde durumunda ise daha üst tercih sıralamasında bu bölümü yazan aday yerleştirilir.