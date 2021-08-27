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    • 27.08.2021 10:14
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    YÖK Atlas DGS tercih robotu 2021! DGS taban- tavan puanları başarı sıralamaları! Bölümlere göre DGS puanları nasıl?

    2021 YÖK Atlas DGS tercih robotu! DGS taban- tavan puanları ve başarı sıralamaları DGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 27 Ağustos- 7 Eylül 2021 tarihleri arasında adaylar DGS tercihleriniş gerçekleştişrebilecek. Adaylar http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından tercih işlemlerini tamamlayacak. Bu bağlamda istediği bölüme geçiş yapmak ve doğru tercihi yapmak isteyenler üniversitelerin DGS puanlarını sorgulamaya başladı. Peki, 202 DGS taban puanları başarı sıralamaları nasıl? İşte 2021DGS taban puanları başarı sıralamaları hakkında tüm bilgiler!

    takvim.com.tr
    DGS taban- tavan puanları başarı sıralamaları 2021!

    DGS taban puanları başarı sıralamaları nasıl? 2021 YÖK Atlas DGS tercih robotu adaylar tarafından sorgulanıyor. DGS tercih dönemi başladı. Doğru tercihi yapmak isteyen adaylar DGS taban puanlarını sorguluyor. Bir lisans fakültesine giriş yapmak için tercih yapacak adaylar 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında tercihlerini tamamlayacak. İşte, 2021 DGS taban puanları başarı sıralamaları! YÖK Atlas DGS tercih robotuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

    DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

    2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.



    Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

    Adaylara saygıyla duyurulur.

        DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

        Adaylar tercih işlemlerini yaparken ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzdan destek alacak. Yayınlanan kılavuzda öğrencilerin dikey geçiş yapabilecekleri üniversitelerin kontenjanları, başarı sıralamaları, tercih tarihleri gibi bilgiler yer alacak. Adayların en fazla 30 tercih hakkı bulunurken, geçiş yapılmak istenen lisans programları istek sırasına göre listelenecek.

        DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE PUAN VE TERCİHLER ESAS ALINACAK!

        DGS yerleştirme işlemlerinde en belirleyici rolü puan üstlenecek. Yerleştirme işlemleri DGS puanları, tercih sıralaması ve üniversitelerin kontenjanları dikkate alınarak bilgisayarla gerçekleştirilecek Örneğin bir aday T programını birinci tercihinde diğer bir aday ise dördüncü tercihinde göstermiş olsun.

        Dördüncü tercihte T programını gösteren aday ilk üç tercihine yerleştirilmemiş ve puanı diğer adaya göre yüksekse T programına yerleştirilecek. Aynı programı tercih eden adayların DGS puanlarının eşit olması durumunda, standart puanı yüksek olan, eşitlik sürdüğü takdirde ise ÖBP (ön lisans başarı puanı) yüksek olan eşitliğin sürmesinde durumunda ise daha üst tercih sıralamasında bu bölümü yazan aday yerleştirilir.

        Ek Yerleştirme ÖSYM Tarafından Duyurulacak!

        ÖSYM tarafından ilk yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra boş kalan kontenjanlar YÖK tarafından bildirilecek. Kalan kontenjanlara boşta kalan adayların yerleştirilmesi için ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından adaylara bildirilecek. Merkezi yerleştirmelerde herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazananlar ek yerleştirmeye katılamazlar.
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        Haberler Güncel YÖK Atlas DGS tercih robotu 2021! DGS taban- tavan puanları başarı sıralamaları! Bölümlere göre DGS puanları nasıl?
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