YÖK Atlas DGS tercih robotu 2021! DGS taban- tavan puanları başarı sıralamaları! Bölümlere göre DGS puanları nasıl?

DGS taban puanları başarı sıralamaları nasıl? 2021 YÖK Atlas DGS tercih robotu adaylar tarafından sorgulanıyor. DGS tercih dönemi başladı. Doğru tercihi yapmak isteyen adaylar DGS taban puanlarını sorguluyor. Bir lisans fakültesine giriş yapmak için tercih yapacak adaylar 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında tercihlerini tamamlayacak. İşte, 2021 DGS taban puanları başarı sıralamaları! YÖK Atlas DGS tercih robotuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Adaylara saygıyla duyurulur.