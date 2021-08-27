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Kabil'deki terör saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! İntikam yemini ettiler

Son dakika haberi... Afganistan'dan sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi, en az 150 kişi yaralandı. ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin ettti.

27.08.2021 10:03 - Son Güncelleme: 27.08.2021 10:22
Kabil’deki terör saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! İntikam yemini ettiler

BBC'nin haberine göre, terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 90 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.

İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik." dedi.

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Kabil’deki terör saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! İntikam yemini ettiler

Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi.

Kabil’deki terör saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! İntikam yemini ettiler

Batılı bir güvenlik yetkilisi, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Kabil’deki terör saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! İntikam yemini ettiler

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Kabil’deki terör saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! İntikam yemini ettiler

Saldırıları çok sayıda ülke ve Taliban kınamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti.

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