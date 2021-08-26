CHP'deki akıl tutulması sürmeye devam ediyor! Çanakkale CHP ilçe binasında Afgan işçi çalıştırdılar

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki akıl tutulmasına bir yeni örnek daha eklendi. Çanakkale'de kayda alınan görüntülerde CHP ilçe binasında Afgan işçi çalıştırdıkları görüldü.

CHP Çanakkale İl Başkanlığı Merkez İlçe Başkanlığı binasının çatı yenileme işleminde çalışan Afgan işçiler, bir vatandaşın kamerasına takıldı.

Çatıdan söktükleri parçaları, dışarıya indirirken görüntülenen göçmenlerin bina tadilatında çalıştığı görülüyor.

KILIÇDAROĞLU 'HER FIRSATTA GÖNDERECEĞİM' DİYOR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta Afganlara yönelik ayrımcı bir tutum sergiliyor ve iktiradar seçilirsem 'Suriyeli ve Afgan ne kadar mülteci varsa göndereceğim' mesajları veriyor.

HUDUT NAMUSTUR AFİŞLERİ ASILMIŞTI

CHP İlçe Merkezine Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ile birlikte 'Hudut Namustur' afişleri asılmıştı. Fakat Afgan işçi çalıştırma görüntülerinin çıkmasının ardından partiye yönelik 'Ne kadar samimisiniz?' yorumları yapıldı.