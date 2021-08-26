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    • 26.08.2021 23:36
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 'Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı'

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal nedya hesabından Covid-19 Risk Haritasıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Koca mesajında "SON DAKİKA MESAJI: Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!" dedi.

    Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal nedya hesabından Covid-19 Risk Haritasıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Koca mesajında "SON DAKİKA MESAJI: Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!" dedi.

    VEFAT SAYISINDA ARTIŞ! KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günlük vaka tablosunu değerlendirdi.

    Koca, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı" ifadelerini kullandı.

    26 AĞUSTOS TABLOSU

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