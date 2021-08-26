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    • 26.08.2021 16:17
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    FSM bakım çalışması ne zaman? FSM bakım kaç gün sürecek? FSM bakım çalışması başladı mı?

    FSM bakım çalışması ne zaman? FSM bakım çalışması başladı mı? FSM bakım kaç gün sürecek sorusuna arama motorlarında yoğun şekilde yanıt aranmaya başlandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde yapılacak bakım çalışmasının İstanbul trafiğini de etkilemesi bekleniyor. Köprüde yapılacak bakım çalışmasının kaç gün süreceği açıklandı. Peki; FSM bakım çalışması ne zaman başlıyor? FSM bakım kaç gün sürecek? İşte merak edilen soruların yanıtları!

    takvim.com.tr
    FSM bakım çalışması ne zaman? FSM bakım kaç gün sürecek? FSM bakım çalışması başladı mı?

    FSM bakım çalışması ne zaman? FSM bakım kaç gün sürecek? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'de yapılacak bakım çalışmalarının detayları belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılacak bakım çalışmasının detaylarını duyurdu. Sosyal medyada 900 gün süreceği iddia edilen çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verildi. Peki; FSM bakım çalışması ne zaman başlayacak? FSM bakım kaç gün sürecek? İşte cevabı!

    FSM BAKIM ÇALIŞMASI NE ZAMAN?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 900 gün süreceği iddia edilen tadilata ilişkin açıklama yaptı.

    Bakanlık, çalışmanın ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacağını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

    "FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacaktır.

    Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir.''

        FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ NE ZAMAN YAPILDI?

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul'da Kavacık ile Hisarüstü arasında, Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan asma köprüdür. Ankraj blokları arasındaki uzunluğu 1.510 m, orta açıklığı 1.090 m, genişliği 39 m, denizden yüksekliği 64 m'dir.

        Köprünün temeli 29 Mayıs 1985'te atılmış ve yapımına 4 Aralık 1985 günü başlanmıştır. Hâlen dünyanın en büyük çelik asma köprüleri içinde 14. sırada yer alan bu büyük proje 3 Temmuz 1988 tarihinde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından hizmete açılmıştır.

        Köprünün proje hizmetleri İngiliz Freeman, Fox ve Partners firması ve BOTEK Boğaziçi Teknik Müşavirlik A.Ş. firması tarafından yerine getirilmiş, inşaatını ise Türkiye'den STFA, Japon Ishikawajima Harima Heavy Industries Co. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ve Nippon Kokan K. K. adlı şirketlerin oluşturduğu konsorsiyum 125 milyon dolar karşılığında üstlenmiştir.
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