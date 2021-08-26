FSM bakım çalışması ne zaman? FSM bakım kaç gün sürecek? FSM bakım çalışması başladı mı?

FSM bakım çalışması ne zaman? FSM bakım kaç gün sürecek? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'de yapılacak bakım çalışmalarının detayları belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılacak bakım çalışmasının detaylarını duyurdu. Sosyal medyada 900 gün süreceği iddia edilen çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verildi. Peki; FSM bakım çalışması ne zaman başlayacak? FSM bakım kaç gün sürecek? İşte cevabı!
FSM BAKIM ÇALIŞMASI NE ZAMAN?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 900 gün süreceği iddia edilen tadilata ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık, çalışmanın ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışmasıyla tamamlanacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacaktır.
Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şerit kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir.''