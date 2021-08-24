'Afgan mülteci' yalanına sığınan Fatih Altaylı'da özür dileyecek yüz var mı! Kaynak gösterdiği İngiliz Bakan haberi yalanladı...





ALTAYLI: "İNGİLİZ BAKAN'IN BİZE YALAN SÖYLEMEK İÇİN BİR GEREKÇESİ YOK Kİ!"



Habertürk yazarı yazarı Fatih Altaylı, 23 Ağustos 2021 tarihlli "İyi ki varsınız sevgili dostlar" başlıklı köşe yazısında şunları yazmıştı:



"İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace olmasa Afgan mültecilere Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde "kamp" kurulacağını ve Batı ülkelerinin buradan mülteci seçeceğini ve geri kalanını da burada bırakacağını nereden bilecektik.



Sağ olsun İngiliz dostlarımız, bize değer veriyorlar da başımıza gelecekleri önceden haber veriyorlar. Belli ki bu konuda bir mutabakat, bir uzlaşma olmuş.



Olmasa İngiliz Bakan çıkıp da böyle bir şey söyler mi! Türkiye'nin bu konuda bir kabulü olmasa elin İngiliz'i Türk halkını böyle bilgilendirir mi! Belli ki, anlaşılmış ki, adam açıklıyor. Adama kızmak değil teşekkür etmek lazım Türk halkını bilgilendirdiği için.



Bizimkilere kalsa duymayacağız böyle bir kampın oluşturulacağını. Hatta böyle bir kamp açılsa bile muhtemelen haberimiz olmayacak. Bu yüzden iyi ki dostlarımız var diyorum. Bize söylenmeyen, bizden gizlenen ne varsa onlardan duyup öğreniyoruz.



Bu arada bizim Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmış, "Yok böyle bir anlaşma uzlaşma" diye. Bana sorarsanız böyle bir uzlaşma vardır da, sizin haberiniz olmayabilir. İngiliz Bakan'ın bize yalan söylemek için bir gerekçesi yok ki! O yüzden tanıdık bildik birileri var ise siz İngiltere'ye bir arayıp sorun. Son bilen siz olmayın… Sonra mahcup da olmayın. Hala öyle bir şeyiniz var ise."