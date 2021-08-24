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    • 24.08.2021 10:34
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    PKK'ya üye olma suçlamasıyla yakalanan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı

    Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve saklandığı evde yakalanan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı. Kadırhan'ın bölücü terör örgütü PKK'ya üye olduğu belirtiliyor. Haberin detayları...

    PKK’ya üye olan HDP’li eski Şırnak Belediye Başkanı...

    Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan ve 20 Ağustos'ta yakalanan Serhat Kadırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alınan Kadırhan, nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

    BÖYLE YAKALANDI

    HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan, Diyarbakır'da saklandığı evde yakalanmıştı.

        Kadırhan'ın gözaltına alındığı evde, 7 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 harici bellek ve 1 ajanda ele geçirilmişti.

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