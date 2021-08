ABD, 20 yıl önce El Kaide bahanesiyle Afganistan'a girdi! 20 yıl sonra ise dönüş uçağının yolcuları mültecilerdi!

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Amerika, 11 Eylül saldırısı sonrası El Kaide'yi hedef aldı. Örgüte destek veren Taliban'ı da düşman ilan ettiğini açıkladı.

2001'de Kabil'e operasyon başlattı. Ama Vietnam'daki gibi hüsrana uğradı. Geride ise kendi ülkesinden kaçan insanlar bıraktı.

TÜRKİYE'DEN YOĞUN DİPLOMASİ ATAĞI

Türkiye, Afganistan'daki insanlık dramını adım adım takip etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkeleri liderleriyle tele-zirve gerçekleştirdi. İlk olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşen Erdoğan, Afganistan'da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini belirtti.

ŞARTLAR ÖNEMLİ

Önceki gün de Rusya Lideri Vladimir Putin ile görüştü. Kabil Havalimanı'nın güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde gelecekte de devam ettirebileceklerini söyledi. İki liderin, kurulacak hükümetle geliştirilecek ilişki konusunda eşgüdüm içinde olma noktasında mutabık kaldığı belirtildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de görüşen Erdoğan, 'Tedbirler alınmazsa göç dalgası kaçınılmaz' dedi.

DEAŞ TEHDİDİ KAPIDA

ABD, Kabil Havalimanı çevresinde her an büyük bir katliamın olabileceği uyarısı yaptı. İzdihamda ezilen insanların, DEAŞ'ın provokasyonu olabileceği hatırlatıldı. Havalimanı kapısında ABD askerlerinin güvenliği artırdığı açıklandı. Bu arada Türk ve Azerbaycan askerleri de Kabil Havalimanı'nda her türlü tedbiri aldığı hatırlatıldı.

AB'YE GÖÇ RESTİ

Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü. Erdoğan, halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını söyledi.

ELVEDA ÜLKEM

Taliban'dan kaçan küçük kız çocukları, arkalarında anne ve babalarını bıraktıkları halde güvenli bölgeye girdiklerinde böyle sevinç yaşadı.

UÇAK İZDİHAMI

Kabil Havalimanı'nda uçaklara binebilmek için kapılara yüklenen binlerce Afganlı, birbirini ezdi. En az 7 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar aynı bölgede ölenlerin sayısının 20'yi bulduğu bildirildi.

17 BİN İNSAN KABİL'DEN AYRILDI

14 Afganistan bugüne kadar 17 bin insanın dışarı çıkmayı başardığı anlaşıldı. Bunların 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olduğu belirtilirken Türkiye'nin de 1000'i aşkın vatandaşını tahliye ettiği açıklandı.

BİZİ GÖNDERMEYİN

Afganistan'dan kaçıp, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren göçmenler, yakalanıp Van'ın Edremit'teki Geri Gönderme Merkezi'ne alınıyor. İşlemleri tamamlananlar, ülkelerine geri gönderiliyor. Bu merkezde eşi Fehim Musevi 2 çocuğu ve kayınvalidesiyle birlikte kalan Afgan Firuze Eşrefi, Taliban'ın iki oğlunu öldürdüğünü söyledi. "Biz iki aydır yoldaydık. Taliban'dan kaçtık. Ben, asker eşim, 2 çocuğum ve kayınvalidem çok zorlu bir yolculuk yaptık. Eşim kara listede. Bir daha ülkemize dönmek istemiyoruz, Türkiye'de kalmak istiyoruz" dedi.

Komşu ülkeyle en uzun sınır hattına sahip olan Van'da, jandarma ve komando birlikleri, özel harekat polisleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucularınca yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından ülkelerine uğurlanıyor.