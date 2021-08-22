SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi! Üst üste telefon görüşmeleri

BM'NİN MALİ KATKILARI KONUŞULDU

Afganistan kaynaklı göçün yeni insani trajedilere sebep olmaması için Afganlılara kendi topraklarında ve komşu ülkelerde yardım sağlanması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarıyla bu göç baskısının azaltılabileceğini ifade etti.

UKRAYNA BAŞBAKANI ZELENSKİ İLE GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine sağladığı hızlı ve kapsamlı destek için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıldönümünü de tebrik eden Başkan Erdoğan, Ukrayna ile olan stratejik iş birliğini güvenlikten savunma sanayiine, turizmden ticarete kadar her alanda bundan sonra da geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.