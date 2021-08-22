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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi! Üst üste telefon görüşmeleri

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Afganistan'daki önceliğinin Türk vatandaşlarının tahliyesi olduğunu söyledi. Erdoğan, Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi. Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Başkan Erdoğan’dan üst üst kritik temaslar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek hususlar ile Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

    SON DAKİKA! ÖNCELİK TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ
    Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirterek, Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söyledi.

        DÜZENSİZ GÖÇ GÜNDEMDE
        Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Başkan Erdoğan, Afgan düzensiz göçü, krize dönüşmeden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin samimi bir şekilde elini taşın altına koyması ve uluslararası toplumun bu konuda bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

        BM'NİN MALİ KATKILARI KONUŞULDU
        Afganistan kaynaklı göçün yeni insani trajedilere sebep olmaması için Afganlılara kendi topraklarında ve komşu ülkelerde yardım sağlanması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarıyla bu göç baskısının azaltılabileceğini ifade etti.

        UKRAYNA BAŞBAKANI ZELENSKİ İLE GÖRÜŞME
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

        Başkan Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine sağladığı hızlı ve kapsamlı destek için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.

        Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıldönümünü de tebrik eden Başkan Erdoğan, Ukrayna ile olan stratejik iş birliğini güvenlikten savunma sanayiine, turizmden ticarete kadar her alanda bundan sonra da geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.
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        Başkan Erdoğan’dan üst üst kritik temaslar
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi! Üst üste telefon görüşmeleri
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