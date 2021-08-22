Eski İngiliz Başbakan Tony Blair'dan ABD'ye: Afganistan'ın ve halkının terk edilmesi trajik

Blair, başkanlığını yürüttüğü "Tony Blair Küresel Değişim Enstitüsü"nün web sayfasında "Afganistan Halkını Neden Terk Etmemeliyiz - Onların ve Bizim İyiliğimiz İçin" başlıklı yazı kaleme aldı.
BIDEN'A "EMBESİL" DEDİ
Afganistan'dan çekilme kararının, "sonsuz savaşları sona erdirmekle ilgili embesil bir slogana itaat ederek verildiğini" belirten Blair, müttefik birliklerin Afganistan'dan çıkışının cihatçı grupları sevindireceği yorumunda bulundu.
Blair, "Afganistan'ın ve halkının terk edilmesi trajik, tehlikeli, gereksiz, ne onların ne de bizim çıkarımıza." değerlendirmesinde bulundu.
"BAZI CİDDİ HATALAR YAPTIĞIMIZA ŞÜPHE YOK"
Tony Blair, Afganistan konusunda hatalar yapıldığını kabul ederek şu ifadeleri kullandı: