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    • 22.08.2021 21:01
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 22 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum

    Son dakika haberi... Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti.

    22 Ağustos koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 622 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti.

    "BEKLEDİĞİMİZ DÜŞÜŞLER GERÇEKLEŞMEDİ"
    Bakan Koca ise paylaşımında "Hafta sonu vaka sayılarında beklediğimiz düşüşler gerçekleşmedi. Bu bize daha dikkatli ve tedbirlere uymada daha ısrarcı olmamız gerektiği uyarısında bulunuyor. Aşı ile başarmak mümkün." ifadelerini kullandı.

    21 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 22 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum
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