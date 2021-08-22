Diyarbakır anneleri 720 gündür nöbette! Artık geceleri de nöbet tutacaklar

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla devam ettiriyor.

Evlatlarının HDP aracılığıyla kandırılarak PKK'ya kaçırıldığını söyleyen annelere her geçen gün destek çığ gibi büyüyor.

Acılı anneler bu akşam saat 22'den itibaren gece nöbetleri de düzenleme kararı aldı.

"KANDİL YIKILACAK HDP KAPANACAK"

Geçtiğimiz günlerde evladına kavuşan Ayşegül Biçer de eyleme katılarak acılı annelere desteğini sürdürdü. Biçer, "Ben evladımı kazandım, diğer annelerde evlatlarınını kazanana kadar destek vermeye devam edeceğiz. Anneler kazanacak başka yolu yok. Kandil yıkılacak HDP kapanacak" dedi.

ANNELERDEN "3 EYLÜL" MESAJI

Diyarbakır anneleri evlatları için başlattıkları nöbette 3 Eylül itibariyle tam 2 yılı geride bırakmış olacaklar. Anneler herkesi nöbetlerine destek olmaya davet etti.

Öte yandan annelerin eylemlerine babalar da katılarak destek verdi.