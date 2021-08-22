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    • 23.08.2021 02:06
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    Diyarbakır anneleri 720 gündür nöbette! Artık geceleri de nöbet tutacaklar

    Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla devam ettiriyor. 720 gündür nöbette olan aileler aldıkları yeni bir karar ile artık geceleri de nöbet tutacaklarını aktardılar. Nöbet tutan ailelerden biri "Kandil yıkılacak, HDP kapanacak" diye seslenerek kararlı olduklarını ifade etti.

    Diyarbakır anneleri 720 gündür nöbette!

    Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla devam ettiriyor.

    Evlatlarının HDP aracılığıyla kandırılarak PKK'ya kaçırıldığını söyleyen annelere her geçen gün destek çığ gibi büyüyor.

    Acılı anneler bu akşam saat 22'den itibaren gece nöbetleri de düzenleme kararı aldı.

    "KANDİL YIKILACAK HDP KAPANACAK"
    Geçtiğimiz günlerde evladına kavuşan Ayşegül Biçer de eyleme katılarak acılı annelere desteğini sürdürdü. Biçer, "Ben evladımı kazandım, diğer annelerde evlatlarınını kazanana kadar destek vermeye devam edeceğiz. Anneler kazanacak başka yolu yok. Kandil yıkılacak HDP kapanacak" dedi.

    ANNELERDEN "3 EYLÜL" MESAJI
    Diyarbakır anneleri evlatları için başlattıkları nöbette 3 Eylül itibariyle tam 2 yılı geride bırakmış olacaklar. Anneler herkesi nöbetlerine destek olmaya davet etti.

    Öte yandan annelerin eylemlerine babalar da katılarak destek verdi.

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