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    • 10.07.2021 23:32
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    Diyarbakır Annesi Ayşegül Biçer’in feryadı: Bir ağaç için dünyayı yakan sanatçılar neredesiniz?

    Terör Örgütü PKK tarafından evlatları kaçırılan Diyarbakır Anneleri'nin HDP binası önündeki nöbeti sürüyor. Annelerden Ayşegül Biçer, "Evladımı istiyorum. Ben artık dayanmıyorum yüreğim yanıyor. Yüreğimdeki közleri görün bu alevlenen yangını görün." ifadeleriyle acısını ortaya koydu. Sanatçılara seslenen acılı anne, "Bu kadar sanatçı varken bir ağaç için dünyayı yakan sanatçılar akademisyenler neredesiniz? İnsan hakları savunucuları neredesiniz? Çocuk hakları savunucuları neredesiniz? Niye feryadımızı duymuyorsunuz? Yeter artık!" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

    takvim.com.tr
    Diyarbakır Annesi Ayşegül Biçer’in feryadı

    Terör Örgütü PKK tarafından evlatları kaçırılan Diyarbakır Anneleri'nin HDP binası önündeki nöbeti sürüyor.

    3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylemini sürdüren aileler A Haber ekranlarına konuk oldu.

    Annelerden Ayşegül Biçer, "Evladımı istiyorum. Ben artık dayanmıyorum yüreğim yanıyor. Yüreğimdeki közleri görün bu alevlenen yangını görün." ifadeleriyle acısını ortaya koydu.

    İşte Biçer'in o açıklamalar;
    Birçok kadın derneği bir sürü kadın sanatçılarımız var sizde annesiniz sizin de yüreğiniz yanmıyor mu? 3 Eylül 2021'de 2 yılımız bitecek 3. Yıla gireceğiz. Biz burada sizin aracılığınızla çünkü ilk günden beri yanımızdaydınız ve sesimiz oldunuz. Bir daha buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. 3 Eylül 2021'de burada miting alanı kurulsun sesimize ses olunsun mademki hak hukuktan söz eden insanlar var dökülsün buraya bizim çocuklarımızın hakkını da istesin babamızın dediği gibi çocuklarımız ölmüşse kemiklerini istiyoruz.

    "BUNU BİZE YAŞATMAYA HİÇ KİMSENİN HAKKI YOK"
    Bizim yüreğimiz artık dayanmıyor. Evlerinizde oturup sıcak yemek yiyemiyoruz. Bunu bize yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok. Ben hakkımı istiyorum. HDP madem mecliste Kürtlerin savunucusu ise hak hukuktan söz ediyorsa hakkımı istiyorum Hakkımı bana verecek. Ama o ne yaptı korkup kapısını kapattı buradan çekip gitti.

        "YÜREĞİMDEKİ KÖZLERİ GÖRÜN "
        Çocuklarımızın ölüsünü verin umudumuz yok. Umudumuzu bitirdiniz hayatımızı yıktınız Allah şahidim olsun tek damla kanım olana kadar PKK ve HDP'ye ve destekçileri diğer siyasi partiler ile mücadele edeceğim. Canımı yaktınız 2 kız çocuğumun canına kastettiniz. İntikamımı sizden alacağım. Sonuna kadar buradayım. Bu mücadele bütün dünyaya yayılacak. Eylem Güneydoğu'nun her yerine yayılsın korkmayın PKK ve HDP'ye başkaldırın. Bizim içimiz yanıyor. Tek bir oğlumdu onu PKK'ya kurban vermeyeceğim. Ben uykuyu unuttum her gece 8 tane antidepresan alıyorum. Evladımı istiyorum. Ben artık dayanmıyorum yüreğim yanıyor. Yüreğimdeki közleri görün bu alevlenen yangını görün.

        BİR AĞAÇ İÇİN DÜNYAYI YAKAN SANATÇILAR NEREDESİNİZ?
        Tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum 3 Eylül'de burada olun. Hakkımızı isteyin. Bu kadar sanatçı varken bir ağaç için dünyayı yakan sanatçılar akademisyenler neredesiniz? İnsan hakları savunucuları neredesiniz? Çocuk hakları savunucuları neredesiniz? Niye feryadımızı duymuyorsunuz. Yeter artık diyoruz.

        Yeter yeter Kürtlerin üstüne oynamayın yeter artık. Çekin pis ellerinizi üzerimden ben devletimden razıyım bana her türlü hakkı verdi. Kürdüm kürt oğlu kürdüm ama 'Ermeni kürdü' değilim. Türk de kardeşim alevisi sünnisi heppimiz kardeşiz bizi bölemeyeceksiniz. Allah'ın izniyle son çırpınışlarını yaşıyor PKK. Karayılan'ın bin parçaya bölündüğü günü göreceğim.

        BU MÜCADELE YAYILACAK
        Avrupa ülkelerinde çocuklar dağa kaçırılmış binlerce anne var. Resmi kayıtlara bakıldığın 250 sadece Berlin'de Maide annemiz mücadele ederken niye ona destek vermiyorlar. Niye PKK'dan korkuyorlar? Bunu bilsinler ki Diyarbakır Anneleri yakında Berlin'de Mardin'de Batman'da olacak. Bu mücadele yayılacak.

        "YÜREĞİNİZ VARSA BURAYA DAVET EDİYORUM"
        Burada PKK, HDP, İYİ Parti, CHP, Gelecek ve Deva Partisi'ne diyorum ki; Hodri Meydan. Ya biz kazanacağız ya siz kazanacaksınız. Sizi yüreğiniz varsa 10 dk buraya davet ediyorum.
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        Haberler Güncel Diyarbakır Annesi Ayşegül Biçer’in feryadı: Bir ağaç için dünyayı yakan sanatçılar neredesiniz?