Diyarbakır Annesi Ayşegül Biçer’in feryadı: Bir ağaç için dünyayı yakan sanatçılar neredesiniz?

"YÜREĞİMDEKİ KÖZLERİ GÖRÜN "

Çocuklarımızın ölüsünü verin umudumuz yok. Umudumuzu bitirdiniz hayatımızı yıktınız Allah şahidim olsun tek damla kanım olana kadar PKK ve HDP'ye ve destekçileri diğer siyasi partiler ile mücadele edeceğim. Canımı yaktınız 2 kız çocuğumun canına kastettiniz. İntikamımı sizden alacağım. Sonuna kadar buradayım. Bu mücadele bütün dünyaya yayılacak. Eylem Güneydoğu'nun her yerine yayılsın korkmayın PKK ve HDP'ye başkaldırın. Bizim içimiz yanıyor. Tek bir oğlumdu onu PKK'ya kurban vermeyeceğim. Ben uykuyu unuttum her gece 8 tane antidepresan alıyorum. Evladımı istiyorum. Ben artık dayanmıyorum yüreğim yanıyor. Yüreğimdeki közleri görün bu alevlenen yangını görün.

BİR AĞAÇ İÇİN DÜNYAYI YAKAN SANATÇILAR NEREDESİNİZ?

Tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum 3 Eylül'de burada olun. Hakkımızı isteyin. Bu kadar sanatçı varken bir ağaç için dünyayı yakan sanatçılar akademisyenler neredesiniz? İnsan hakları savunucuları neredesiniz? Çocuk hakları savunucuları neredesiniz? Niye feryadımızı duymuyorsunuz. Yeter artık diyoruz.