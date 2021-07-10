Diyarbakır Annesi Ayşegül Biçer’in feryadı: Bir ağaç için dünyayı yakan sanatçılar neredesiniz?

Terör Örgütü PKK tarafından evlatları kaçırılan Diyarbakır Anneleri'nin HDP binası önündeki nöbeti sürüyor.
3 Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylemini sürdüren aileler A Haber ekranlarına konuk oldu.
Annelerden Ayşegül Biçer, "Evladımı istiyorum. Ben artık dayanmıyorum yüreğim yanıyor. Yüreğimdeki közleri görün bu alevlenen yangını görün." ifadeleriyle acısını ortaya koydu.
İşte Biçer'in o açıklamalar;
Birçok kadın derneği bir sürü kadın sanatçılarımız var sizde annesiniz sizin de yüreğiniz yanmıyor mu? 3 Eylül 2021'de 2 yılımız bitecek 3. Yıla gireceğiz. Biz burada sizin aracılığınızla çünkü ilk günden beri yanımızdaydınız ve sesimiz oldunuz. Bir daha buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. 3 Eylül 2021'de burada miting alanı kurulsun sesimize ses olunsun mademki hak hukuktan söz eden insanlar var dökülsün buraya bizim çocuklarımızın hakkını da istesin babamızın dediği gibi çocuklarımız ölmüşse kemiklerini istiyoruz.
"BUNU BİZE YAŞATMAYA HİÇ KİMSENİN HAKKI YOK"
Bizim yüreğimiz artık dayanmıyor. Evlerinizde oturup sıcak yemek yiyemiyoruz. Bunu bize yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok. Ben hakkımı istiyorum. HDP madem mecliste Kürtlerin savunucusu ise hak hukuktan söz ediyorsa hakkımı istiyorum Hakkımı bana verecek. Ama o ne yaptı korkup kapısını kapattı buradan çekip gitti.