Son dakika: Ümraniye’de korkutan yangın! Facianın eşiğinden dönüldü





Yangın çoktan sokakta ikamet eden Halime Şahin: "Çocuklarım, anne mahallede yangın var dediler, camdan dışarı baktığımda alevler restoranın arka tarafından dışarı doğru çıkıyordu. Hemen koşarak aşağıya indik, itfaiyeyi aradık. Mahalleli yangın tüpüyle söndürmeye çalışıyordu ama sonra birden yangın çoğaldı, kimse bir şey yapamadı. İtfaiyeler kısa sürede yangına müdahalede bulundu. En sevindirici kısmı da can kaybının olmaması." dedi.