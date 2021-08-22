SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: İngiliz basınında yer alan 'Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi' haberleri gerçek değildir

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere basınında Afgan sığınmacılar için üçüncü ülkelerde kurulacak iltica merkezleri planları bağlamında Türkiye'ye ilişkin atıf yapılmasına yönelik, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.