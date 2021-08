SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: İngiliz basınında yer alan 'Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi' haberleri gerçek değildir

THE MAİL ON SUNDAY GAZETESİNDE YAYIMLANAN MAKALE

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makalesinde, Afganistan'da kendileri için çalışan bazı Afganlara vize vermek için işlemleri yapılana kadar bazı bölge ülkelerinde bekleyecekleri merkezler kurmayı planladıklarını açıklamıştı.