İstanbullunun kanını emiyor! Asya Kaplan Sivrisineği popülasyonu arttı! İBB çözümü vatandaşlardan istiyor

"ARTAN TİCARET ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ'NİN OLUŞMASINA NEDEN OLUYOR"

Asya Kaplan Sivrisineği'nin ortaya çıkış nedenine değinen Prof. Dr. Yılmaz, "2016 yılında yaptığımız çalışmada Asya Kaplan Sivrisineği'ne rastladık. O zamanlar bu kadar fazla değildi ancak şu an da bu sivrisinek oldukça artış gösterdi.