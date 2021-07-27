SON DAKİKA: İstanbul'da Asya Kaplan Sivrisineği salgını! Uzmanlar uyardı: Ölümcül olabilir
Son dakika haberleri... İstanbul'u son günlerde adeta istila eden ve pek çok insanda enfekte yaralar oluşturan Asya Kaplan Sivrisineği panik yaratıyor. Uzmanlar, Asya Kaplan Sivrisineğinin hayvandan insana ve insandan insana pek çok bakteri ve virüs taşıyan sivrisineklerin taşıdıkları bakteri ve virüsler ölümcül olduğu için uzmanlar dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
Müsilajın yaşanan sivrisinek istilası üzerindeki etkisine değinen Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üy. Mikrobiyolog İpek Ada Alver, "İklim değişiklikleri, sanayi ve evsel atıkların deniz ve göllere karışarak sularda kirlilik oluşturması, çöplerin ve atıkların fazlalaşması ve imha yöntemindeki aksaklıklar, müsilaj ile dere ve nehir sularının kuruması ve kirlenmesi, Asya Kaplan Sivrisineği başta olmak üzere diğer pek çok tehlikeli sivrisinek türleri için yaşam alanları oluşturmakta ve hızla üremelerine neden olmaktadır. Bu nedenle özellikle su kirliliğine çözüm bulunması gerekiyor" dedi.
"SİVRİSİNEKLER VE GÖÇMEN KUŞLAR HASTALIK TAŞIMADA İLK SIRALARDA"
Sivrisinek türlerinin genellikle belirli bir bölgeye özgü olmakla birlikte göçmen kuşlar gibi ülkeden ülkeye geçişle, enfeksiyonu bulaştıran kuşları ısırarak ya da seyahatlerle taşındığını belirten Alver, "Göçmen kuşlar, pandemi dediğimiz kıtalararası enfeksiyonların bulaşında önemli yere sahip canlılar arasındadır.
Böyle bir durumda bakteri ya da virüsü tükürük bezlerinde barındıran sivrisinek, bir insanı ısırdığında insandan kan emerken aynı anda tükürük bezlerindeki mikroorganizmaları da kan yoluyla bulaştırabiliyor. Patojen mikroorganizmalar, direkt kana geçtiğinden diğer doku ve organlara da hızlı bir şekilde yayılım göstererek ölüme kadar götürebiliyor" diye konuştu.
"ZİKA VE BATI NİL VİRÜSLERİNİ TAŞIYOR"
Şu ana kadar yaklaşık 3 bin 500 türü olduğu bilinen sivrisineklerin pek çoğunun tehlikeli türler olduğunu ve özellikle insanları enfekte edebildiklerini söyleyen Mikrobiyolog Dr. İpek Ada Alver, İstanbul Avcılar'da yaşayanların yoğun sinek ısırıklarından rahatsız olmasıyla gündeme gelen ve bu ısırıkların sebep olduğu bilinen Asya Kaplan Sivrisineği hakkında şu bilgileri paylaştı: