Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir? Mustafa Kurt kaç yaşında, nereli, kariyeri nasıl?

Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı, Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı, Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu, Teknoloji Fakültesi Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Bilgisayar destekli tasarım ve imalat, makine elemanları, talaşlı imalat yöntemleri ve optimizasyonu, plastik enjeksiyon kalıpçılığı ve tasarıma etki eden parametrelerin deneysel ve teorik araştırılması, eklemeli imalat ve topoloji analizi konularında akademik çalışmaları ve yayınları olan, çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezlerinde danışmanlık yapan Mustafa Kurt evli ve 3 çocuk babası.