Koca Yusuf, Kabil'den kaçanları birinci sınıf uçurdu! Air Force'ta mültecilere kabin azabı yaşatan ABD'nin havasını bozdu

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Türkiye, Taliban'dan kaçanları yalnız bırakmadı. Koca Yusuf isimli askeri kargo uçağını Kabil'e yolladı.

Hem Türkler'i hem de kaderine terk edilen yabancıları aldı. Tüm yolcuları güvenli bir şekilde taşıdı.

KABUL GÜNÜ!

Afganistan'da Taliban hakimiyeti başladı. Korkup kaçanlar, Kabul (Kabil) Havalimanı kapılarına dayandı. Kimileri uçaklara alındı. Kimileri tel örgülerin arkasında kaldı. Çaresiz anne ve babalar, "hiç değilse yavrularımız kurtulsun" diyerek tel örgülerin üzerinden bebeklerini içeriye attı. Askerler minik yavruları havada yakaladı.

Görüntüler, yürekleri sızlattı. Refakatsiz çocukların havaalanı yerleşkesindeki askeri birliklere teslim edildiği iddiası da ortaya atıldı. Bu arada stadyumlarda idamların olduğu anlatıldı. Hatta kara listede olan isimlerin gözaltına alındığı, Kabil dışında kurşuna dizildiği ve toplu mezarlara gömüldüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

BÜYÜK KORKU YAŞADI!

Taliban, CNN International muhabiri Clarissa Ward ve ekibine ölüm korkusu yaşattı. Ward, Afganlarla röportaj yaparken uğradığı saldırıyı şöyle anlattı: Taliban etrafımızı sardı. Biri yüzümü kapatmam için bana bağırdı. Havaya ateş açtı. Silahı bize doğrultunca saniyeler içinde kaçıp canımızı kurtardık...

İSTANBUL'A KAÇTI

Afgan vatandaşları, Kabil'den kalkan uçaklara binmek için yarıştı. Afganistan'ın ünlü pop yıldızı Aryana Sayeed de önce Katar'a kaçtı. Ardından başka bir uçakla İstanbul'a geldiğini açıkladı. Sayeed, "ben kaçabilen şanslılardandım" dedi.