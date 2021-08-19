Afganistan’ın en büyük pop starı Aryana Sayeed Taliban’dan kaçıp İstanbul’a geldi

ABD, NATO ve diğer batılı güçlerin ülkeyi terk etmesinden çok kısa bir süre sonra Afganistan'ı ele geçiren Taliban yönetimi başkent Kabil başta olmak üzere tüm vilayetlerde korkunç bir korku ve kaos ikliminin hakim olmasına yol açtı.

Ilımlı söylemlerle başa gelen ve geçmişteki örneklerden farklı davranacağını açıklayan Taliban yönetimi, Afgan halkının, özellikle de kadın ve çocukların kendilerinden korkmasına gerek olmadığını, yönetimleri altında herkesin güvende olacağını söylese de 1990'lı yıllarda Taliban'ın etkili olduğu dönemi çok iyi hatırlayan halk ülkeyi bir an önce terk edebilmek için ölümü bile göze alıyor.