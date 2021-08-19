Son dakika: Meteoroloji'den Marmara ve Batı Karadeniz'e uyarı! Sel ve su baskınlarına karşı dikkat! | 20 AĞUSTOS HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı yaparak Marmara ve Batı Karadeniz bölgesi için sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece ve Cuma (20.08.2021) sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BİR UYARI DA BATI KARADENİZ'E