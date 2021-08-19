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    Son dakika: Meteoroloji'den Marmara ve Batı Karadeniz'e uyarı! Sel ve su baskınlarına karşı dikkat! | 20 AĞUSTOS HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı yaparak Marmara ve Batı Karadeniz bölgesi için sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Yapılan açıklamada "Sinop'un batısında yerel kuvvetli yağışlara dikkat!" denildi. İşte 20 Ağustos hava durumu...

    Sel ve su baskınlarına karşı dikkat!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı yaparak Marmara ve Batı Karadeniz bölgesi için sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

    İŞTE O AÇIKLAMA

    Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece ve Cuma (20.08.2021) sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BİR UYARI DA BATI KARADENİZ'E

        Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın(Perşembe) akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz Kıyı Kesimi(Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri) ile Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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                Haberler Güncel Son dakika: Meteoroloji'den Marmara ve Batı Karadeniz'e uyarı! Sel ve su baskınlarına karşı dikkat! | 20 AĞUSTOS HAVA DURUMU
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