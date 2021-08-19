THY'nin TK707 uçuşuyla film gibi tahliye! Afganistan'ın "kozmik yolcuları" Taliban'dan kurtarıldı

Afganistan'daki tüm şehirleri bir bir alan Taliban'ın Kabil'i de ele geçireceği anlaşılmıştı. Türk Büyükelçiliği durumu yakından takip ediyor, gelişmeleri dakika dakika Ankara ile paylaşıyordu. Taliban'ın Kabil'e girmesi an meselesiydi, bu durumda da Türk vatandaşlarının can güvenliği tehdit altındaydı.

Türk Büyükelçiliği ve Ankara'nın temasları sonunda bir kurtarma operasyonu planlandı. Kabil, Taliban kuşatmasına geçmeden günler önce Türk Büyükelçiliği, şehirde bulunan Türk vatandaşları ve Türkiye'ye yakın Afgan devlet adamları ile temasa geçerek tahliye planını anlattı.

OPERASYONU TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ YÖNETTİ

Gerçekten de bir hafta sonra Taliban Kabil sokaklarında, Afganistan kaostaydı. Türkiye'nin planları ise hazırdı. Kabil Havalimanı'nda THY'nin TK707 sefer sayılı uçağı bekletiliyordu. Türk Büyükelçiliği hem Türk vatandaşlarını hem de bir grup Afgan devlet adamını telefonla arayarak tahliye operasyonunun başladığını haber verdi.