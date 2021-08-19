THY'nin TK707 uçuşuyla film gibi tahliye! Afganistan'ın "kozmik yolcuları" Taliban'dan kurtarıldı

Afganistan'daki tüm şehirleri bir bir alan Taliban'ın Kabil'i de ele geçireceği anlaşılmıştı. Türk Büyükelçiliği durumu yakından takip ediyor, gelişmeleri dakika dakika Ankara ile paylaşıyordu. Taliban'ın Kabil'e girmesi an meselesiydi, bu durumda da Türk vatandaşlarının can güvenliği tehdit altındaydı.
Türk Büyükelçiliği ve Ankara'nın temasları sonunda bir kurtarma operasyonu planlandı. Kabil, Taliban kuşatmasına geçmeden günler önce Türk Büyükelçiliği, şehirde bulunan Türk vatandaşları ve Türkiye'ye yakın Afgan devlet adamları ile temasa geçerek tahliye planını anlattı.
OPERASYONU TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ YÖNETTİ
Gerçekten de bir hafta sonra Taliban Kabil sokaklarında, Afganistan kaostaydı. Türkiye'nin planları ise hazırdı. Kabil Havalimanı'nda THY'nin TK707 sefer sayılı uçağı bekletiliyordu. Türk Büyükelçiliği hem Türk vatandaşlarını hem de bir grup Afgan devlet adamını telefonla arayarak tahliye operasyonunun başladığını haber verdi.
ÖNCE ASKERİ BİRLİK SONRA UÇAK
Afgan devlet adamları evlerini, otomobillerini, hayatlarını geride bırakarak Kabil Havalimanı'na ulaşmaya çalışıyorlardı. Havalimanı yolu çok kalabalıktı. Binlerce insan oraya doğru akın ediyordu. Taliban şehre girmişti. Afgan devlet adamları ve Türk vatandaşlarının ulaşmayı hedefledikleri ilk yer Kabil Havalimanı'ndaki Türk askeri birliğiydi. Türk Büyükelçiliği, Türkiye'ye getirilecek kişilerin isimlerinden araba plakalarına kadar tüm bilgileri önceden askeri birliğe vermişti. Hem Afgan devlet adamları hem de Türk vatandaşları uçağa geçmeden önce Türk askeri birliğinde beklediler.
İZDİHAMI TÜRK ASKERİ ENGELLEDİ
Hürriyet'in haberine göre uçağa alınacakları sırada havalimanındaki yaklaşık 3 bin kişi Türk uçağına doğru koşuyordu. Bu sırada devreye Türk askeri birlikleri girdi, tanklarla ve araçlarla kalabalığın önünü kesti. Kalabalık durmuş, istikametini hemen yan pistteki ABD uçağına çevirmişti. İşte tüm dünyanın dehşetle izlediği, insanların tekerlere tutunarak havalanan ABD uçağına binmeye çabaladığı o anlarda, yan pistteki THY uçağı kurtuluş yolculuğu için sessizce bekliyordu.
*İşte Takvim.com.tr'nin o özel haberi (Okumak için tıklayın)
KURTARILAN AFGAN DEVLET ADAMLARI
THY'nin TK707 sefer sayılı uçağının içinde Türkiye'ye gelmeyi bekleyen 324 yolcu arasında çok önemli Afgan devlet adamları da vardı. Onlar Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı Muhammet Sarver Danış, Afgan Dışişleri Bakanı Muhammet Hanif Atmar, Afganistan Milli İstihbarat Başkanı Akmet Zia Saraj, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Abdul Matin Bek, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi 1. Başkan Yardımcısı Dr. Enayatullah Babür Farahmand, üç eski bakan ve üç milletvekiliydi. Uçağa bindikleri an ağızlarından çıkan ilk kelime "Şükür" oldu.
Hepsi Taliban'ın hedefindeki isimlerdi. Onlar uçakta olduğu sırada Taliban evlerinin etrafını sarmış, geride bıraktıkları otomobillerine el koymuştu. Kurtuluşları dakikalar önce gerçekleşmişti.