Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

YANAN ormanlarımız, Anayasamızın 169. maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak, tarım ve turizm dahil kesinlikle başka amaç için kullanılmayacaktır.

OKULLARDA 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

AŞI olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

33 ilimiz aşılamada yüzde 75 sınırını geçerek mavi listeye girmiştir. Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Diyarbakır illerimiz ise kırmızı listede yer almaktadır. Bu illerimizde yaşayan kardeşlerimizden başlayarak tüm vatandaşlarımıza aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum.

TÜRKİYE MÜLTECİ AMBARI DEĞİL

Türkiye'nin Avrupa'nın mülteci ambarı olmak gibi bir mecburiyeti yoktur. Misafirlerimizden suç işleyenler olursa onlar da hukuk önünde hesabını verirler.

TEST ÜCRETSİZ

Sağlık Bakanı Koca, yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını açıkladı.