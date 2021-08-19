Aşı olmayan öğretmen ve üniversite öğrencilerinin PCR testi ücretli mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.