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    • 19.08.2021 22:54
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! Tiyatro, konser, sinema alanlarına girebilmek için...

    Son dakika haberi... Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında çeşitli önlemlerin alındığını duyurdu. Buna Tiyatro, konser, sinema alanlarına girebilmek için bundan sonra PCR testi uygulaması zorunluluğu getirildi.

    Tiyatro, konser, sinemada PCR şartı

    Son dakika haberi... Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında çeşitli önlemlerin alındığını duyurdu.

    ÖĞRETMENLERE HAFTADA İKİ KERE TEST ŞARTI


    Türkiye salgının ilk gününden itibaren halkına sunduğu sağlık hizmetleri ve destek programlarıyla farkını ortaya koymuştur. Pek çok ülkenin aksine maskeden teste kadar hiçbir konuda eksiklik çekmedik. Üretimin kesintisiz sürmesini temin ederek istihdamda dramatik bir düşüşle karşılaşmadık, tam tersine son dönemde ciddi bir sıçrama yaşadık.

    "İKİNCİ DOZDA DA 35 MİLYON KİŞİYE DOĞRU GİDİYORUZ"


        Salgına karşı en güçlü mücadele aracı olan aşılamada dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Aşı tedariki konusunda oldukça iyi bir noktadayız. Birden fazla kanaldan temin ettiğimiz aşıları hızla vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Yerli aşı geliştirme çalışmalarında da inşallah yıl sonuna kadar yaygın kullanım ve üretim safhasına geçmeyi ümit ediyoruz.

        İlk dozda 46, ikinci dozda da 35 milyon kişiye doğru gidiyoruz. Bu sayıyla birinci doz aşıda nüfusumuzun yüzde 73'üne yaklaşırken ikinci doz aşıda ise yüzde 55'ine ulaştık.

        AŞIDA GÖNÜLLÜLÜK ESASI
        Ülkemizde bazı kesimlerin hala aşıya tereddütle yaklaştıklarını görüyoruz. Aşı çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmektedir, yürütülecektir. Şayet bu salgına karşı başka bir tedbir mevcut olsaydı onu da değerlendirmekte tereddüt göstermezdik.

            "VATANDAŞLARIMIZA AŞILARINI DERHAL OLMALARI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"
            Her alanda huzurla hayatımızı sürdürebilmemiz hepimizin aşı olmasına bağlıdır. Son dönemde salgın sebebiyle hastanelere yatan, yoğun bakıma alınan, entübe edilen, hayatını kaybeden hastaların çok büyük bir bölümünün aşı olmayanlardan oluştuğunun altını çizmek istiyorum. 33 ilimiz aşılamada yüzde 75 sınırını geçerek mavi listeye girmiştir.

            Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Diyarbakır illerimiz ise kırmızı listede yer almaktadır. Bu illerimizde yaşayan kardeşlerimizden başlayarak tüm vatandaşlarımıza aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum.

            TİYATRO, KONSER, SİNEMA ALANLARINA GİREBİLMEK İÇİN...
            Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

                Son dönemde yeniden tokalaşma, sarılma gibi kültürümüzde var olan selamlaşma yöntemlerinin arttığı görülüyor. Vatandaşlarımızdan bir müddet daha bu konularda sabırlı olmalarını istiyorum.
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