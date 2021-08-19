Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! Tiyatro, konser, sinema alanlarına girebilmek için...

Son dakika haberi... Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında çeşitli önlemlerin alındığını duyurdu.
ÖĞRETMENLERE HAFTADA İKİ KERE TEST ŞARTI
Türkiye salgının ilk gününden itibaren halkına sunduğu sağlık hizmetleri ve destek programlarıyla farkını ortaya koymuştur. Pek çok ülkenin aksine maskeden teste kadar hiçbir konuda eksiklik çekmedik. Üretimin kesintisiz sürmesini temin ederek istihdamda dramatik bir düşüşle karşılaşmadık, tam tersine son dönemde ciddi bir sıçrama yaşadık.
"İKİNCİ DOZDA DA 35 MİLYON KİŞİYE DOĞRU GİDİYORUZ"