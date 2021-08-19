3600 ek gösterge için gözler o açıklamada! Meclis ne zaman açılıyor? TBMM açılış tarihi hangi ay?

Meclis ne zaman açılıyor? TBMM açılış tarihi vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. 3600 ek gösterge dönemi için milyonlarca kişinin gözü TBMM'ye çevrildi. Henüz tatilde olan Meclis'in ne zaman açılacağı sık sık sorgulanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yeni yasama döneminde birçok önemli konu bulunacak. Bu konuların hayata geçip geçmeyeceği ise merakla bekleniyor. Peki; meclis ne zaman açılıyor?