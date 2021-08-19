3600 ek gösterge için gözler o açıklamada! Meclis ne zaman açılıyor? TBMM açılış tarihi hangi ay?

Meclis ne zaman açılıyor? TBMM açılış tarihi vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. 3600 ek gösterge dönemi için milyonlarca kişinin gözü TBMM'ye çevrildi. Henüz tatilde olan Meclis'in ne zaman açılacağı sık sık sorgulanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yeni yasama döneminde birçok önemli konu bulunacak. Bu konuların hayata geçip geçmeyeceği ise merakla bekleniyor. Peki; meclis ne zaman açılıyor?
MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?
Meclis, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz günü Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
TBMM HAKKINDA
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'nce işgali sırasında direniş gösteren Türk Milletinin oluşturduğu irade ile kurulan, ve yine bu iradenin sahibi olan Türk Milletinin anayasa ile verdiği yetki ile yasama görevi yapan Türkiye Cumhuriyeti anayasal devlet organıdır.