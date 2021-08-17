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    • 17.08.2021 15:53
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    Aşure Günü ne zaman 2021 idrak edilecek? Aşure Günü’nün anlam ve önemi nedir, hangi ibadetler yapılır?

    Müslüman alemi gündemde yoğun bir şekilde Aşure Günü ne zaman 2021 idrak edilecek? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı 9 Ağustos’ta başladı ve 10. gününde Aşure Günü idrak ediliyor. Her sene merakla ve heyecanla beklenen bu özel günde ibadetler yapılıyor, komşulara aşureler yapılıp dağıtılıyor. Peki Aşure Günü’nün anlam ve önemi nedir, hangi ibadetler yapılır?

    takvim.com.tr
    Aşure Günü ne zaman 2021 idrak edilecek?

    Aşure Günü ne zaman 2021 idrak edilecek? Aşure Günü'nün anlam ve önemi nedir, hangi ibadetler yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İslam dininde paylaşma, dayanışma anlamına gelen ve büyük önem taşıya bu gün ile ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından sürüyor. Özellikle Aşure Günü'nde hangi ibadetlerin yapılacağı merak ediliyor. İşte tüm bilgiler…

    2021 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

    Hürmet edilen anlamına gelen "Muharrem" ayı, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Muharrem ayı bu yıl 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.

    AŞURE GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

    Aşûrenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. (Şir'a)

    Aşûre günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: "Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." [Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî]

    Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Muharrem ayının 9. ile 10. veya 10. ile 11. günleri tutulmalıdır.

    O gün eve ufak tefek erzak alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

    Çoluk çocuğunu sevindirmelidir. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur" buyurulmuştur.

    Sıla-i rahim yapılmalı. Akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

    Hadis-i şerifte, "Sıla-i rahmi terk eden, Aşûre günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur" buyuruldu. (Şir'a)

    Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." buyuruldu.

        Fakir fukara sevindirilir. Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur." buyuruldu. (Şir'a)

        O gün gusledenler bir sene ufak tefek hastalık görmezler.

        Göze sürme çekilmelidir. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez" buyuruldu. (Hâkim)

        Ayrıca bir âlimi ve hastayı ziyâret etmeli, yetimlerin başı sıvazlanmalıdır.

        10 defa "Sübhânallahi mil'el-mizân ve müntehe'l-ılmi ve mebleğa'r-rızâ ve zinetel'arş" duası okunur.

        Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekât namaz kılınır. Her rekâtta 1 Fatiha ve 50 ihlas okunur.

        AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

        Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.

        Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.

        Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.

        Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.

        Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor.
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