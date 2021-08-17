Aşure Günü ne zaman 2021 idrak edilecek? Aşure Günü'nün anlam ve önemi nedir, hangi ibadetler yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İslam dininde paylaşma, dayanışma anlamına gelen ve büyük önem taşıya bu gün ile ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından sürüyor. Özellikle Aşure Günü'nde hangi ibadetlerin yapılacağı merak ediliyor. İşte tüm bilgiler…
2021 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Hürmet edilen anlamına gelen "Muharrem" ayı, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Muharrem ayı bu yıl 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.
AŞURE GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER
Aşûrenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. (Şir'a)
Aşûre günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: "Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." [Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî]
Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Muharrem ayının 9. ile 10. veya 10. ile 11. günleri tutulmalıdır.
O gün eve ufak tefek erzak alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.
Çoluk çocuğunu sevindirmelidir. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur" buyurulmuştur.
Sıla-i rahim yapılmalı. Akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.
Hadis-i şerifte, "Sıla-i rahmi terk eden, Aşûre günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur" buyuruldu. (Şir'a)
Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." buyuruldu.