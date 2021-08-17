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    • 17.08.2021 16:27
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    Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu...

    Kabine Toplantısı'nın tarihi son günlerde çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Dün yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'yla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Toplantıda afetler ve koronavirüsle mücadele başta olmak üzere pek çok konu gündemde olacaktı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlama olacak mı? İşte son gelişmeler takvim.com.tr'de!

    Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi son günlerde çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Dün yapılması planlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke gündeminde yer alan konuların görüşüleceği Kabine Toplantısı ile ilgili önemli bir son dakika gelişme yaşanmıştı. Şimdi vatandaşlar toplantının yapılacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlama olacak mı? İşte detaylar...

    CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke gündeminde yer alan konuların görüşüleceği Kabine Toplantısı ile ilgili önemli bir son dakika gelişme yaşandı. Kabine Toplantısı'nın ilerleyen tarihlerde yapılması bekleniyor.

    BAKANLAR SEL BÖLGESİNDE, KABİNE ERTELENDİ

    2 Ağustos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi.

    Bakanların bir bölümünün yangın coğrafyasında bir bölümünün de sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de olduğu belirtilirken kabine toplantısının bir süre daha ertelendiği belirtiliyor.

        YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

        Toplantının gündeminde Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları, Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri ile okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı olacaktı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitim konusunda yaptığı açıklamada, "Kabine Toplantısı'nda yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek.

        Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz" açıklamasını yapmıştı.
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        Haberler Güncel Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu...
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