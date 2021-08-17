Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi son günlerde çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Dün yapılması planlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke gündeminde yer alan konuların görüşüleceği Kabine Toplantısı ile ilgili önemli bir son dakika gelişme yaşanmıştı. Şimdi vatandaşlar toplantının yapılacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlama olacak mı? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke gündeminde yer alan konuların görüşüleceği Kabine Toplantısı ile ilgili önemli bir son dakika gelişme yaşandı. Kabine Toplantısı'nın ilerleyen tarihlerde yapılması bekleniyor.